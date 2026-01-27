США ушли из Центральной Азии. Что дальше?

Ушла Америка не только из Центральной Азии, и не только Америка. Старая система, пишут европейские аналитики, рушится на глазах, а новая почти не просматривается, "если вообще сложится какой-то миропорядок, а не просто продолжится хаос". Страны Центральноазиатского региона не меньше, а может, и больше Европы надеются на прекращение хаоса. И тоже оказались на распутье и в мучительных размышлениях: куда и с кем, собственно, двигаться?

Как бы ни пытались с этим спорить представители существующих и ушедших в небытие кыргызских НПО, - строки известного гимна "Боже, храни Америку" для нас потеряли свою актуальность. Так же как потеряло спою актуальность упование на заокеанских партнёров – Америка, дескать, нам поможет… Не поможет.

Она пыталась помогать (в той мере и в том виде, в каком это было выгодно ей самой) – пока в Кыргызстане функционировала военная база "Ганси". Пока здесь правил бал дедушка Сорос и его команда вместе со своей "мягкой силой" и ненавязчивым проталкиванием соответствующей идеологии под прикрытием "защиты интересов суверенной Кыргызской Республики". Базы уже нет, а насчёт проамериканских энпэошек – власти Кыргызстана вовремя спохватились и создали им условия, не способствующие процветанию. Американское финансирование тех, кто был у Сороса на подсосе, постепенно сошло на нет. Мелкие вредители остались, но гадят они потихоньку, как правило, из-за рубежа, и спонсируются уже совсем из других карманов.

Америка не то чтобы потеряла интерес к Центральной Азии (и к Кыргызстану в частности), однако значительно ослабила здесь своё влияние. Дональду Фредовичу Трампу не то что совсем не до нашего региона, но по большому счёту его сейчас заботят более глобальные проекты. Если уж говорить начистоту, Трампа нынче не сильно тревожит даже то, что происходит в Евросоюзе.

"Его притязания на территорию другого государства обесценили международное право, а угроза применить военную силу против союзников выхолостила НАТО. Ведь этот союз держится на двух опорах: на оружии и на доверии. На доверии, что в критический момент стороны встанут друг за друга. В отношении США в это не верит уже никто" (Die Zeit). То же издание отмечает: у организации (имеется в виду ЕС) "даже появляется шанс на совершенно новый глобальный союз".

Единственное, пожалуй, что сейчас привлекает Дональда Фредовича в Центральной Азии, - возможность через нас пакостить своим основным "партнёрам" - России и Китаю. Ему это надо. А нам?

Итак, великая и ужасная Америка в лице Дональда Трампа ведёт игру, цели и правила которой до конца понятны только ему самому. Не менее великая Россия сама переживает не лучшие времена, пытаясь оспорить однополярный мировой уклад, одновременно разбираясь со своими внутренними противоречиями. Китай ведёт торговую войну с США… "Не беспокойтесь о Китае, всё будет хорошо! – "успокаивает" мир господин Трамп. – Си Цзиньпин не хочет экономической депрессии для своей страны – и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему". Чем для той или иной страны обычно оборачивается американская "помощь" - миру объяснять не надо.

Государства Евросоюза на этом фоне сначала замерли в ужасе: "США, Китай и Россия поделят мир меж собой, а Европу раздавит между ними!" И тут же опомнились: вполне ведь может возникнуть достаточно сильный блок, союз демократий западного типа, который, "если всё сложится удачно, должен и сможет выдержать любое давление".

На что же в этих условиях надеяться Кыргызстану – стране, которая, по сути, тоже зависла между центрами силы – Россией и Китаем? Не как между молотом и наковальней, однако, если та или другой попадут в глобальный "замес", по нам это отрикошетит так, что мало не покажется.

В то же время мы и не США, чтобы отмахнуться от всех мировых проблем и заявить, что нам никто не важен и не нужен, что нам на всех наплевать, что мы способны абсолютно со всеми вызовами справиться самостоятельно… И послать всех игроков по известному адресу и в известном направлении.

Угроз и вызовов немало, и сладить с ними в одиночку не получится. Как не получается уже и надеяться на то, что "заграница нам поможет". Если и поможет, то отнюдь не дальняя заграница. Если на кого-то и рассчитывать, то на ближайших соседей, с которыми нас объединяет общая территория, общий менталитет и общие проблемы.

Социально-экономическая нестабильность, дефицит водных ресурсов, экологические проблемы и проблемы трудовой миграции, риск стихийных бедствий, борьба с бедностью, необходимость адаптации к изменению климата… Ну и угроз, исходящих со стороны Афганистана, по-прежнему никто не отменяет. Здесь и экстремизм, и наркотрафик, и незаконный оборот оружия, и много ещё скрытых, спящих вызовов, которые могут обозначиться и заявить о себе в самое неподходящее время.

Слишком долго регион страдал от бесконечных приграничных конфликтов. Кыргызстан и Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, Узбекистан и Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан… Иногда недопонимание и трения касались лишь определённых (например, таможенных) моментов, иногда перерастали почти в полномасштабную кровопролитную войну. Главе ГКНБ КР Камчыбеку Ташиеву удалось сделать то, что казалось неосуществимым, - урегулировать пограничные вопросы с узбеками и таджиками, заложив основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества, добрососедства и дружбы.

Осенью прошлого года в ходе 91-го заседания Совета командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ генерал-полковник Ташиев предположил, что в ближайшее время на кыргызско-таджикской границе может исчезнуть необходимость постоянного пограничного присутствия. Значит ли это, что будут полностью стёрты границы между суверенными государствами? Вряд ли. Но у них есть вполне реальная возможность объединиться в мощный блок, готовый и способный противостоять как внутрирегиональным, так и внешним угрозам. Объединиться, разумеется, не только с Таджикистаном, но и с другими соседями по Центральной Азии.

Какие союзы и объединения имеем сейчас? Отвечают ли они требованиям и интересам нашего региона? Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) нацелена на укрепление взаимного доверия, безопасности, экономического и культурного сотрудничества на евразийском пространстве. Она и создавалась совсем не для того, чтобы блюсти интересы исключительно центральноазиатской пятёрки, да и не все государства ЦА в неё входят.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политический союз, в 90-е году прошлого столетия объединивший Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Россию, Армению и Беларусь. В последние годы на ОДКБ уже никто всерьёз не рассчитывает, союз явно себя изжил и, чтобы существовать дальше, требует значительных изменений. Да и как же быть с Узбекистаном и Туркменистаном, не входящим в Договор?

Приблизительно то же самое можно сказать и об СНГ, и об ЕАЭС.

Очевидно, что нужна принципиально новая организация, объединяющая на условиях абсолютного равноправия страны Центральной Азии, способствующая их совместному культурно-экономическому развитию и максимальному укреплению их внутренней и внешней безопасности.

"В эпоху американской гегемонии, - пишет Die Zeit, - европейцы жили с ощущением, что в конечном итоге от них мало что зависит. Под военным зонтиком США и на фоне их громкой демонстрации силы европейцы могли себе позволить такую уютную саморугань. Европе следует отказаться от привычного самобичевания и поверить в себя".

А не пора ли и Центральной Азии прекратить саморугань, окончательно отказаться от комплекса неполноценности и осознать, что она может слиться в мощный и влиятельный союз? Это, в конце концов, в текущем моменте вопрос не столько демонстрации кому-то своих сверхвозможностей, сколько вопрос самосохранения и дальнейшего развития.