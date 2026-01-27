Золото взлетело до $5000, а Трамп пугает инвесторов "торговыми войнами"

Мировые финансовые рынки вошли в зону исторической турбулентности: стоимость золота впервые за всю историю наблюдений преодолела психологический барьер в $5000 за тройскую унцию. В ходе торгов на Чикагской товарной бирже (CME) стоимость февральских фьючерсов взлетела более чем на 2%, зафиксировав пиковое значение на отметке $5091,5. Аналитики Reuters подчеркивают, что вместе с золотом до рекордных высот подорожали серебро и платина. Столь мощное ралли драгоценных металлов спровоцировано критическим снижением доверия к американской экономике и государственным активам США на фоне обострения геополитических конфликтов. Эксперты рынка отмечают, что инвесторы всё чаще отказываются от долларовых инструментов, предпочитая вкладывать капитал в осязаемые защитные активы.

Основной причиной "золотой лихорадки" стала непредсказуемая внешняя политика Вашингтона. Динамика роста цен впечатляет: если за 2025 год золото подорожало на 64,4%, то только за первый месяц 2026 года прибавка к стоимости составила более 17%. Резкий взлет котировок в январе связывают с серией радикальных заявлений президента США Дональда Трампа. Рынки напугали угрозы ввести 100%-ные пошлины на весь экспорт из Канады в случае заключения ею торговой сделки с Китаем, а также намерение обложить французские вина 200%-ным налогом. Дополнительным фактором нестабильности стала операция США в Венесуэле и резонансные высказывания американского лидера относительно статуса Гренландии. В таких условиях золото стало главным "тихим убежищем" для мирового капитала.

Дальнейшие прогнозы финансовых аналитиков обещают золоту новые высоты. В Goldman Sachs уже повысили ожидаемую цену на текущий год до $5400 за унцию. Поддержку ценам оказывают не только частные игроки, но и центральные банки большинства стран, которые в рамках политики дедолларизации ежемесячно закупают в среднем по 60 тонн драгметалла. При сохранении текущей макроэкономической неопределенности и мягкой денежно-кредитной политики ФРС, привлекательность золота продолжит расти, что может привести к очередным пересмотрам прогнозов в сторону повышения уже в ближайшем квартале.