Хоккеисты Кыргызстана стали чемпионами мира

Молодежная сборная Кыргызстана по хоккею одержала победу на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона (группа (U-20), завоевав золотые медали турнира.

Соревнования прошли с 18 по 24 января в Бишкеке с участием шести национальных сборных. Команда Кыргызстана уверенно выиграла все пять матчей, последовательно обыграв сборные Гонконга (4:1), ЮАР (7:2 ), Ирана (15:1 ), Люксембурга (5:3) и Мексики (7:4).

Кыргызстанские хоккеисты набрали 15 очков из 15 возможных, заняли первое место в итоговой турнирной таблице и получили звание чемпионов мира в дивизионе 3B.

Кроме того, сборная Кыргызстана обеспечила себе повышение в классе и в следующем сезоне выступит в группе A третьего дивизиона.