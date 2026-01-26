Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.50 - 103.50

Хоккеисты Кыргызстана стали чемпионами мира

257  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Молодежная сборная Кыргызстана по хоккею одержала победу на чемпионате мира среди команд третьего дивизиона (группа (U-20), завоевав золотые медали турнира.

Соревнования прошли с 18 по 24 января в Бишкеке с участием шести национальных сборных. Команда Кыргызстана уверенно выиграла все пять матчей, последовательно обыграв сборные Гонконга (4:1), ЮАР (7:2 ), Ирана (15:1 ), Люксембурга (5:3) и Мексики (7:4).

Кыргызстанские хоккеисты набрали 15 очков из 15 возможных, заняли первое место в итоговой турнирной таблице и получили звание чемпионов мира в дивизионе 3B.

Кроме того, сборная Кыргызстана обеспечила себе повышение в классе и в следующем сезоне выступит в группе A третьего дивизиона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454703
Теги:
молодежь, хоккей, чемпионат мира, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  