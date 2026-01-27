Бензин в Кыргызстане дешевеет на фоне масштабного кризиса НПЗ в России

Начало 2026 года принесло кыргызстанским водителям неожиданный оптимизм, так, стоимость литра бензина на популярных заправках страны снизилась на 2–3 сома. Однако эксперты призывают не спешить с выводами о долгосрочном тренде. Текущее падение цен - это лишь временная коррекция, вызванная сезонным затишьем и краткосрочными изменениями на внешних торговых площадках, а не фундаментальным улучшением ситуации.

Главным фактором риска остается положение дел в России - основном поставщике топлива в республику. Российский рынок нефтепродуктов сейчас находится в зоне турбулентности: из-за технических сбоев и внешних атак из строя выведено более трети всех нефтеперерабатывающих мощностей (около 30–38%). Это привело к рекордному взлету биржевых цен, которые в 2025 году перешагивали отметку в 80 тысяч рублей за тонну. Чтобы погасить внутренний пожар дефицита, охвативший десятки российских регионов, Москва была вынуждена не только запретить экспорт, но и начать закупки бензина в Беларуси и Азии.

Хотя прямые ограничения на поставки в Кыргызстан пока не введены, общая нестабильность у соседа создает угрозу для нашего рынка в среднесрочной перспективе. Любое сокращение производства в РФ неминуемо давит на доступность ресурса для импорта.

Тем не менее, на данный момент кыргызским поставщикам удается удерживать ситуацию под контролем. Благодаря накопленным резервам и гибкой стратегии закупок, страна не ощущает дефицита, а потребители даже видят более приятные цифры на стелах АЗС. Но эксперты предупреждают: эта "ценовая передышка" может закончиться сразу после того, как сезонный спрос пойдет вверх, а ситуация на российских заводах не стабилизируется.