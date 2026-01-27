Погода
Атамбаев подверг сомнению работу Парка высоких технологий

- Светлана Лаптева
На заседании профильного комитета Жогорку Кенеша 26 января разгорелась дискуссия вокруг эффективности работы Парка высоких технологий (ПВТ). Депутат Сеидбек Атамбаев подверг сомнению налоговую отдачу ИТ-сектора, заявив, что на фоне многомиллиардной выручки объем отчислений в бюджет выглядит далеко не "суперским".

Согласно данным парламентария, за 12 лет существования Парк выплатил в казну суммарно около 1,1 млрд сомов. При этом Атамбаев подчеркнул, что основной рост налоговых поступлений наметился лишь в последние три года (с 2022 по 2025 гг.), тогда как обороты сектора растут гораздо стремительнее. Для сравнения: только за девять месяцев 2025 года выручка резидентов превысила 11,4 млрд сомов.

Директор ПВТ Азис Абакиров в ответ на критику пояснил, что озвученные миллиарды - это совокупный доход всех ИТ-компаний парка. По его предварительным расчетам, экспорт цифровых услуг по итогам 2025 года может достичь планки в 16 млрд сомов.

Абакиров привел свои аргументы в защиту ИТ-индустрии:

Нулевые затраты государства: На создание и развитие ПВТ не было потрачено ни сома из республиканского бюджета.

Высокий КПД: Всего 3000 специалистов за 12 лет принесли экономике страны около 40 млрд сомов.

Минимальные вложения: Отрасль демонстрирует взрывной рост практически без государственного финансирования.

Несмотря на доводы руководства Парка, вопрос о балансе между льготным режимом для программистов и их реальным вкладом в бюджет страны остается открытым. Депутаты намерены и дальше отслеживать динамику развития этого сектора экономики.


