Атамбаев подверг сомнению работу Парка высоких технологий

На заседании профильного комитета Жогорку Кенеша 26 января разгорелась дискуссия вокруг эффективности работы Парка высоких технологий (ПВТ). Депутат Сеидбек Атамбаев подверг сомнению налоговую отдачу ИТ-сектора, заявив, что на фоне многомиллиардной выручки объем отчислений в бюджет выглядит далеко не "суперским".

Согласно данным парламентария, за 12 лет существования Парк выплатил в казну суммарно около 1,1 млрд сомов. При этом Атамбаев подчеркнул, что основной рост налоговых поступлений наметился лишь в последние три года (с 2022 по 2025 гг.), тогда как обороты сектора растут гораздо стремительнее. Для сравнения: только за девять месяцев 2025 года выручка резидентов превысила 11,4 млрд сомов.

Директор ПВТ Азис Абакиров в ответ на критику пояснил, что озвученные миллиарды - это совокупный доход всех ИТ-компаний парка. По его предварительным расчетам, экспорт цифровых услуг по итогам 2025 года может достичь планки в 16 млрд сомов.

Абакиров привел свои аргументы в защиту ИТ-индустрии:

Нулевые затраты государства: На создание и развитие ПВТ не было потрачено ни сома из республиканского бюджета.

Высокий КПД: Всего 3000 специалистов за 12 лет принесли экономике страны около 40 млрд сомов.

Минимальные вложения: Отрасль демонстрирует взрывной рост практически без государственного финансирования.

Несмотря на доводы руководства Парка, вопрос о балансе между льготным режимом для программистов и их реальным вкладом в бюджет страны остается открытым. Депутаты намерены и дальше отслеживать динамику развития этого сектора экономики.