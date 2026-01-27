Погода
Кыргызстан ищет способы вернуть топовых медиков-соотечественников на родину

- Светлана Лаптева
Министерство здравоохранения Кыргызстана инициировало масштабный диалог с соотечественниками-медиками, которые сегодня строят успешную карьеру в клиниках США, Германии, Великобритании, России и стран Ближнего Востока. Онлайн-конференция под руководством замминистров Бакытбека Кадыралиева и Темирбека Эркинова стала площадкой для обсуждения того, как превратить международный опыт в реальные реформы внутри республики.

В центре дискуссии оказались не только вопросы цифровизации и внедрения передовых методов диагностики, таких как NGS и современная бронхоскопия, но и глубокая трансформация ключевых направлений - от онкологии и трансплантологии до развития мобильных клиник. Эксперты из-за рубежа представили свое видение того, как упростить лицензирование и поднять уровень подготовки врачей до мировых стандартов.

Особый акцент был сделан на борьбе с кадровым голодом. Врачи-соотечественники заявили о готовности не просто консультировать, но и активно участвовать в "прокачке" местных кадров: проводить мастер-классы, сложные операции и организовывать стажировки в ведущих мировых центрах. В свою очередь, Минздрав пообещал создать системные платформы для такого взаимодействия - от лекций в рамках программ имени Миррахимова до разработки условий для возвращения специалистов на родину.

Подводя итоги, Бакытбек Кадыралиев подчеркнул, что привлечение интеллектуального ресурса диаспоры - это стратегический приоритет. Государство признает дефицит квалифицированных кадров одной из главных проблем и готово внедрять практические решения, чтобы знания и технологии, накопленные нашими медиками за границей, работали на благо пациентов в Кыргызстане. В планах ведомства - максимально упростить участие зарубежных профи в научной и клинической жизни страны, создавая мосты для передачи опыта и возможной репатриации специалистов.


