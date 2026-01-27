На форуме "АгроДиалог–2026" выберут 40 чемпионов сельского хозяйства

С 18 по 21 февраля в Бишкеке развернется одно из самых масштабных событий сельскохозяйственной отрасли - агропромышленный форум "АгроДиалог–2026". Главной интригой мероприятия станет чествование "лучших из лучших": эксперты выберут 20 чемпионов в области растениеводства и 20 лидеров в сфере животноводства со всех регионов республики.

Площадка форума соберет не только отечественных производителей, но и ведущих специалистов из стран ближнего и дальнего зарубежья. В течение первых трех дней на базе Кыргызского национального аграрного университета имени К. И. Скрябина признанные лидеры отрасли представят свои практические кейсы и поделятся секретами успеха, которые позволили им добиться выдающихся результатов в 2025 году.

Программа выстроена по тематическим блокам: 18 февраля посвятят растениеводству, 19 февраля - животноводству, а 20 февраля станет ключевым днем для обсуждения вопросов переработки и расширения экспорта кыргызской продукции на внешние рынки. Для предпринимателей это станет уникальной возможностью найти новых партнеров и обсудить внедрение инновационных технологий в производство.

Кульминация события запланирована на 21 февраля в стенах Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова. Финальная часть пройдет в торжественной обстановке: чемпионы агросектора пройдут по красной дорожке. Таким образом организаторы намерены подчеркнуть высокий статус труда фермера и отметить их неоценимый вклад в экономику и продовольственную безопасность государства.