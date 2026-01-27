Сейед Аббас Арагчи: Враждебные действия против нас потерпели неудачу

В своей статье, опубликованной в известной американской газете Wall Street Journal, министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи выступил с резким заявлением в адрес президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что все враждебные меры Вашингтона против Тегерана оказались безрезультатными. По его словам, пришло время отказаться от давления и попробовать иной подход, основанный на уважении.

Как отметил министр иностранных дел Исламской Республики Иран, "Белому дому должно быть безразлично волна явно ложных утверждений в западных СМИ о недавних событиях в Иране, тем не менее, некоторые моменты, возможно, придется уточнять. Протестные демонстрации начались мирно и были признаны правительством Ирана законными. Но с проникновением в них внутренних и внешних террористов, ситуация внезапно переросла в насилие, в связи с чем возникла необходимость блокировать связь между организаторами беспорядков и террористами.

Искажая реальность, средства массовой информации создали атмосферу, которая может привести к беспрецедентному насилию в регионе. Я подозреваю, что истинной целью этой дезинформационной кампании и является именно это насилие. В то время, когда облаченные во все черное вооруженные террористические группы проникали на демонстрации и расстреливали невинных людей, некоторые СМИ констатировали "падение" крупных иранских городов, но насильственная стадия беспорядков длилась менее 72 часов. Число жертв предварительно исчисляется сотнями, но окончательные данные будут объявлены после точного подсчета".

Сейед Аббас Арагчи также заявил, "ключевое отличие этих протестных демонстраций от прошлых заключалось в публичном предупреждении президента США о "последствиях" в случае убийства протестующих". Это предупреждение, преднамеренное или непреднамеренное, побудило организаторов беспорядков применить стратегию "максимального кровопролития", чтобы втянуть США в очередную войну за Израиль. Даже бывший директор ЦРУ в администрации Трампа признал участие Моссада на уличных протестах.

С 28 декабря до вечера 8 января в Иране наблюдались сцены, знакомые многим демократическим странам: протесты, в основном мирные, против экономических реформ и инфляции, переговоры с профсоюзами и небольшие столкновения без жертв. Но спустя несколько часов после объявления Трампом возможности рассмотрения вмешательства в случае широкомасштабного насилия, наши силы безопасности были застигнуты врасплох скоординированными и широкомасштабными вооруженными нападениями.

Стрельба велась как против полицейских, так и против мирных жителей. Полицейские были убиты, сожжены и даже обезглавлены. Для предельного увеличения числа жертв, целенаправленно были уничтожены общественный транспорт, больницы, машины скорой помощи, противопожарная техника, сетевые магазины и даже мечети. Большинство погибших были полицейскими и мирными жителями. Вопреки потоку лжи из-за рубежа, все безоружные жертвы официально признаны "мучениками", и их семьи получат ту же помощь и компенсацию, что и семьи погибших офицеров.

В данное время волна насилия прекратилась, и по всей стране вернулась нормальная жизнь. Благодаря действиям отважных сотрудников безопасности и правопорядка, а также бдительности населения, террористические ячейки были выявлены и ликвидированы.

Если мы подвергнемся новой атаке, в отличие от той сдержанности, которую Иран продемонстрировал в июне 2025 года, на этот раз наши решительно настроенные вооруженные силы без колебаний ответят всеми теми средствами, что у нас имеются. Это не угроза, а реальность, которую я, как дипломат и ветеран, ненавидящий войну, считаю необходимым открыто донести до общественности. Столкновение, безусловно, будет полномасштабным, интенсивным и продлится гораздо дольше, чем Израиль пытается убедить Белый дом, и затронет весь регион, а также простых людей во всем мире. А я буду делать все, что в моих силах, чтобы предотвратить этот сценарий.

Господин Трамп называет себя переговорщиком, но всё, что он принёс в наш регион по сегодняшний день - это война. Посмотрите, на Палестину, Ливан, Сирию, Йемен, Иран, даже Катар, и вспомните, сколько людей погибло за 12 месяцев его пребывания у власти. Пришло время изменить подход.

Трамп сперва попытался протестировать дипломатию к Ирану. На переговорах в Омане в мае прошлого года мы, по меньшей мере, трижды были очень близки к компромиссу, который так и не был достигнут. Почему? Из-за израильских марионеток в Белом доме, которые абсолютно равнодушны к американским интересам. Мы также упустили прекрасную возможность возобновить переговоры в сентябре прошлого года в Нью-Йорке из-за просчета Америки в оказании давления на Европу с целью активации механизма "возврата" санкций Совета Безопасности ООН.

Иран всегда предпочитал мир войне. Мы всегда были готовы к реальным и серьезным переговорам для достижения справедливого и сбалансированного соглашения. Но, учитывая опыт июня и сентября 2025 года, мы не уверены, что Соединенные Штаты придерживаются такого же подхода.

Послание Ирана президенту Трампу ясно: Америка испробовала все мыслимые враждебные действия против Ирана, от санкций и кибератак до прямого военного нападения и совсем недавно - проведение масштабной террористической операции, и все они потерпели неудачу. Пришло время мыслить иначе. Попробуйте применить уважение - подход, который продвинет нас намного дальше, чем вы можете себе представить".