О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф "Пенсионер"

Мобильный оператор О! продолжает расширять линейку социальных продуктов, делая цифровые технологии доступными для каждого кыргызстанца. Новым этапом этой большой работы стал запуск тарифа "Пенсионер".

Забота о каждом

Сеть О! давно зарекомендовала себя как социально ответственный лидер рынка. Новый продукт для пожилых людей дополнил целую экосистему льготных предложений, которые оператор развивает на протяжении многих лет:

Для системы образования: специальные тарифы для учителей, учеников и студентов, которые помогли усовершенствовать учебный процесс и сделали обучение доступным из любой точки страны. Для государственного сектора: льготные условия для госслужащих, обеспечивающие эффективную работу ведомств и надежную связь для сотрудников.

Запуск тарифа для пенсионеров стал логичным шагом в реализации стратегии О! по поддержке всех слоев населения.

Тариф "Пенсионер": всё включено за 150 сомов

Новое предложение создано по принципу "максимум пользы за минимальную цену". Всего за 150 сомов на 30 дней абоненты получают:

Безлимитный WhatsApp: чтобы видеозвонки внукам и фото от детей не тратили основной пакет интернета. 20 ГБ интернета на всё остальное на максимальной скорости. Безлимит в сети О!: бесконечные разговоры с близкими. 15 минут на другие сети КР.

Подключить просто

Подключиться или поменять ваш текущий тариф на тариф "Пенсионер" можно в любом филиале O!Store. Достаточно посетить ближайший филиал с пенсионным удостоверением и паспортом, и наши специалисты всё настроят. Найти адреса офисов можно на сайте o.kg.

"Мы стремимся к тому, чтобы связь была не просто услугой, а реальной поддержкой для людей. Наши учителя, студенты, врачи и госслужащие уже оценили преимущества специальных условий О!. Теперь пришла очередь тех, кто строил будущее своих детей – наших ветеранов и пенсионеров. Мы рады, что наши технологии помогают им оставаться в центре событий и всегда быть на связи с семьей", –отмечают в компании.

Мобильный оператор О! – социально ответственный выбор для всей страны.

ООО "НУР Телеком" Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.