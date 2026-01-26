О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф "Пенсионер"

Мобильный оператор О! продолжает расширять линейку социальных продуктов, делая цифровые технологии доступными для каждого кыргызстанца. Новым этапом этой большой работы стал запуск тарифа "Пенсионер".
Сеть О! давно зарекомендовала себя как социально ответственный лидер рынка. Новый продукт для пожилых людей дополнил целую экосистему льготных предложений, которые оператор развивает на протяжении многих лет:
Запуск тарифа для пенсионеров стал логичным шагом в реализации стратегии О! по поддержке всех слоев населения.
Новое предложение создано по принципу "максимум пользы за минимальную цену". Всего за 150 сомов на 30 дней абоненты получают:
Подключиться или поменять ваш текущий тариф на тариф "Пенсионер" можно в любом филиале O!Store. Достаточно посетить ближайший филиал с пенсионным удостоверением и паспортом, и наши специалисты всё настроят. Найти адреса офисов можно на сайте o.kg.
"Мы стремимся к тому, чтобы связь была не просто услугой, а реальной поддержкой для людей. Наши учителя, студенты, врачи и госслужащие уже оценили преимущества специальных условий О!. Теперь пришла очередь тех, кто строил будущее своих детей – наших ветеранов и пенсионеров. Мы рады, что наши технологии помогают им оставаться в центре событий и всегда быть на связи с семьей", –отмечают в компании.
ООО "НУР Телеком" Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016 г.: №16-0062-КР, №16-0063-КР.