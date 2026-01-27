Игорь Кудренко возглавил юношескую сборную Кыргызстана по футболу

Игорь Кудренко официально назначен главным тренером юношеской сборной Кыргызстана по футболу до 17 лет (U-17).

Опытный специалист обладает лицензией АФК "A" и дипломом FIFA Coach Educator. Ранее Кудренко на протяжении многих лет работал в тренерском штабе национальной сборной Кыргызстана вместе с Александром Крестининым, внеся вклад в ее исторические достижения на международной арене.

В 2017 году он привел сборную Кыргызстана U-23 к победе на международном турнире Tsunami Cup. Кроме того, Кудренко занимал должности технического и спортивного директора Кыргызского футбольного союза, а на клубном уровне работал с командами "Дордой" (Бишкек), "Бунёдкор", "Локомотив" (Ташкент) и "Барс" (Каракол), неоднократно становясь чемпионом Кыргызской Премьер-лиги.

Назначение Кудренко рассматривается как важный шаг в подготовке конкурентоспособного поколения молодых футболистов. Под его руководством сборная U-17 будет готовиться к участию в Кубке Азии-2027, отборочный этап которого пройдет с 29 августа по 6 сентября 2026 года.