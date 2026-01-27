Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 102.50 - 103.50

Игорь Кудренко возглавил юношескую сборную Кыргызстана по футболу

191  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Игорь Кудренко официально назначен главным тренером юношеской сборной Кыргызстана по футболу до 17 лет (U-17).

Опытный специалист обладает лицензией АФК "A" и дипломом FIFA Coach Educator. Ранее Кудренко на протяжении многих лет работал в тренерском штабе национальной сборной Кыргызстана вместе с Александром Крестининым, внеся вклад в ее исторические достижения на международной арене.

В 2017 году он привел сборную Кыргызстана U-23 к победе на международном турнире Tsunami Cup. Кроме того, Кудренко занимал должности технического и спортивного директора Кыргызского футбольного союза, а на клубном уровне работал с командами "Дордой" (Бишкек), "Бунёдкор", "Локомотив" (Ташкент) и "Барс" (Каракол), неоднократно становясь чемпионом Кыргызской Премьер-лиги.

Назначение Кудренко рассматривается как важный шаг в подготовке конкурентоспособного поколения молодых футболистов. Под его руководством сборная U-17 будет готовиться к участию в Кубке Азии-2027, отборочный этап которого пройдет с 29 августа по 6 сентября 2026 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454726
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  