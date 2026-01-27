Погода
Эржан Токотаев вернулся в "Алгу"

- Самуэль Деди Ирие
Футбольный клуб "Алга" официально объявил о возвращении в команду Эржана Токотаева, признанного лучшим футболистом Кыргызстана по итогам 2025 года.

25-летний вратарь подписал контракт с столичным клубом. Прошлый сезон Токотаев провел в составе узбекистанского клуба "Андижан", выступая в Суперлиге и получив ценный международный опыт.

Эржан Токотаев в последние годы зарекомендовал себя как один из самых стабильных и надежных голкиперов кыргызстанского футбола. Его возвращение в "Алгу" рассматривается как серьезное усиление состава и четкий сигнал о высоких амбициях клуба в предстоящем сезоне.

В руководстве клуба рассчитывают, что опыт, лидерские качества и уверенная игра Токотаева помогут команде бороться за максимальные результаты.


Теги:
Алга, футбол, Кыргызстан
