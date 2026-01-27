Джастин Гейджи стал временным чемпионом UFC в лёгком весе

Американский боец Джастин Гейджи завоевал временный чемпионский пояс UFC в лёгком весе, победив Пэдди Пимблетта в главном бою турнира UFC 324, который прошёл в Лас-Вегасе.

Пятираундовое противостояние завершилось единогласным решением судей - 48:47, 49:46 и 49:46 в пользу Гейджи. Для 37-летнего бойца эта победа стала 27-й в профессиональной карьере при пяти поражениях, а также десятой победой в UFC.

Пэдди Пимблетт потерпел четвёртое поражение в ММА и первое с момента дебюта в крупнейшем промоушене мира. Несмотря на итог, поединок был признан лучшим боем вечера, а оба спортсмена получили бонусы в размере 100 тысяч долларов.

Победа позволила Джастину Гейджи завоевать временный титул и укрепить свои позиции в лёгком дивизионе, приблизив его к возможному объединительному чемпионскому поединку.