Избран новый президент Олимпийского совета Азии

Президент Олимпийского комитета Катара шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани избран новым председателем Олимпийского совета Азии (ОСА). Выборы состоялись в рамках 46-й Генеральной ассамблеи ОСА, которая прошла в Ташкенте.

Выступая после избрания, шейх Джоан отметил, что Азия является самым большим и разнообразным континентом в олимпийской семье, подчеркнув, что именно это разнообразие является ключевой силой региона. По его словам, единство, основанное на взаимном уважении и приверженности олимпийским ценностям, позволит превратить разнообразие в новые возможности, расширить права национальных олимпийских комитетов и создать условия для развития молодежи на мировой спортивной арене.

На посту президента ОСА шейх Джоан бин Хамад Аль-Тани сменил представителя Индии Рандхира Сингха, который досрочно покинул должность по состоянию здоровья.

В работе Генеральной ассамблеи приняли участие представители национальных олимпийских комитетов стран Азии, в том числе генеральный секретарь НОК Туркменистана Ата Акмаммедов и председатель Государственного комитета Туркменистана по физической культуре и спорту Аллаберды Сапаров.