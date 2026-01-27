Криштиану Роналду может завершить карьеру летом 2027 года

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры летом 2027 года. Об этом сообщает известный журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, 40-летний футболист планирует полностью отработать действующий контракт с "Аль-Насром", срок которого истекает 30 июня 2027 года, после чего может принять решение о завершении выступлений на профессиональном уровне.

В то же время руководство "Аль-Насра" намерено сохранить Роналду в структуре клуба и готово предложить ему продление соглашения как минимум ещё на один сезон. Сообщается, что в случае согласия португальца клуб также готов увеличить его долю в совместном владении до 15 процентов.

Криштиану Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Ранее он играл за "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". В активе форварда - пять побед в Лиге чемпионов и пять наград "Золотой мяч", что делает его одним из самых титулованных футболистов в истории мирового футбола.