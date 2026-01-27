Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 102.50 - 103.50

Криштиану Роналду может завершить карьеру летом 2027 года

186  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры летом 2027 года. Об этом сообщает известный журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, 40-летний футболист планирует полностью отработать действующий контракт с "Аль-Насром", срок которого истекает 30 июня 2027 года, после чего может принять решение о завершении выступлений на профессиональном уровне.

В то же время руководство "Аль-Насра" намерено сохранить Роналду в структуре клуба и готово предложить ему продление соглашения как минимум ещё на один сезон. Сообщается, что в случае согласия португальца клуб также готов увеличить его долю в совместном владении до 15 процентов.

Криштиану Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Ранее он играл за "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". В активе форварда - пять побед в Лиге чемпионов и пять наград "Золотой мяч", что делает его одним из самых титулованных футболистов в истории мирового футбола.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454731
Теги:
Саудовская Аравия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  