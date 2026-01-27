В Чуйской области задержан очередной дроппер. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 30 декабря в милицию обратилась гражданка Ш.А., 1994 года рождения. Она сообщила, что неизвестные лица, войдя к ней в доверие, обманным путем, под предлогом увеличения денежных средств через приложение "Telegram", в период с 27 по 29 декабря 2025 года завладели её денежными средствами в размере 152 000 сомов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 (Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты) УК КР.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлен гражданин Ч.Б. 2003 года рождения, который ранее оформил банковскую карту "Оптима" и продал её данные через Telegram. Эта карта была использована мошенниками для завладения деньгами потерпевшей. Тем самым задержанный предоставил посторонним лицам доступ к своему интернет-банкингу, что также является преступлением.

Гражданин Ч.Б. задержан и водворён в ИВС. Расследование продолжается.

ГУВД Чуйской области напоминает: передача SIM-карт, банковских карт и других электронных средств третьим лицам является уголовно наказуемым деянием.