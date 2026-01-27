Нани может возобновить карьеру в чемпионате Казахстана и перейти в "Актобе"

Бывший португальский футболист Нани может вернуться в профессиональный футбол и стать игроком казахстанского клуба "Актобе", сообщает местная спортивная пресса. Официального подтверждения от клуба или игрока пока нет, однако инсайдеры утверждают, что переговоры находятся на финальной стадии.

39-летний Нани завершил карьеру более года назад, но в 2025 году он уже показывал активность на футбольном поле, приехав в Москву для участия в Медиалиге. Этот факт говорит о том, что португалец не полностью отказался от игры на профессиональном уровне.

Если переход состоится, Нани станет одним из самых титулованных и узнаваемых игроков, выступающих в чемпионате Казахстана. Для "Актобе" это будет значительное усиление состава перед предстоящими сезонами и возможностью привлечь внимание к клубу на международной арене.

Футбольные эксперты отмечают, что возвращение Нани в профессиональный футбол может положительно сказаться на развитии казахстанского чемпионата и вдохновить молодых игроков на высокий уровень игры.