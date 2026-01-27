Погода
ГКНБ ограничил выезд руководства "Элит-Строй-Сити" за пределы страны

ГКНБ начал комплекс проверочных мероприятий в отношении строительной компании "Элит-Строй-Сити" после распространения в СМИ видеообращения дольщиков жилого комплекса "Манас". Граждане просили президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева принять меры из-за нарушения сроков передачи квартир и затягивания строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

26 января в Главном управлении ГКНБ по г. Ош и Ошской области состоялась встреча с руководителями компании "Элит-Строй-Сити" Касымжановым Б.К., Али уулу Б. и Султановым У.О. В обсуждении участвовали представители Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ КР.

На встрече компания представила информацию о факторах, влияющих на темпы строительства, и о причинах нарушения сроков сдачи объектов под самоотделку. Представителям компании напомнили о политике государства, направленной на поддержку бизнес-среды, а также о необходимости строго соблюдать законодательство и выполнять обязательства перед дольщиками.

Руководство "Элит-Строй-Сити" взяло обязательство завершить строительство и сдать объекты под самоотделку к сентябрю 2026 года.

При этом до руководства компании доведено, что в отношении них вводятся ограничения на выезд за пределы страны до окончания строительных работ. ГКНБ также установил усиленный контроль за поэтапной сдачей объектов.


