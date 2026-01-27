Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 102.50 - 103.50

Минздрав усилил контроль на границе из-за риска завоза вируса Нипах

300  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики сообщает, что на территории страны случаи заболевания вирусом Нипах не зарегистрированы.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем органов санитарно-эпидемиологического надзора.

Для предупреждения возможного завоза инфекции усилены меры санитарно-карантинного контроля на государственной границе страны.

Сотрудники санитарно-карантинных пунктов осуществляют мониторинг состояния здоровья прибывающих лиц, контроль транспортных средств и проводят профилактические мероприятия в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Медицинские организации страны проинструктированы по вопросам раннего выявления и изоляции пациентов, а также организации противоэпидемических мероприятий.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики поддерживает постоянное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и международными партнёрами для обмена эпидемиологической информацией и координации профилактических мер.

Справка: 23 января о вспышке вируса Нипах в Индии сообщила газета The Economic Times со ссылкой на региональные органы здравоохранения. По данным Минздрава страны, подтверждены пять случаев заражения.

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям. Он передается человеку от животных, прежде всего, от свиней и, как и COVID-19, от летучих мышей.

Заражение возможно через контакт с инфицированными животными, употребление зараженных продуктов, а также от человека к человеку. Нипах может привести к смертельному энцефалиту, атипичной пневмонии и коме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454738
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  