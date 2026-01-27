Минздрав усилил контроль на границе из-за риска завоза вируса Нипах

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики сообщает, что на территории страны случаи заболевания вирусом Нипах не зарегистрированы.

По данным ведомства, эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем органов санитарно-эпидемиологического надзора.

Для предупреждения возможного завоза инфекции усилены меры санитарно-карантинного контроля на государственной границе страны.

Сотрудники санитарно-карантинных пунктов осуществляют мониторинг состояния здоровья прибывающих лиц, контроль транспортных средств и проводят профилактические мероприятия в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Медицинские организации страны проинструктированы по вопросам раннего выявления и изоляции пациентов, а также организации противоэпидемических мероприятий.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики поддерживает постоянное взаимодействие со Всемирной организацией здравоохранения и международными партнёрами для обмена эпидемиологической информацией и координации профилактических мер.

Справка: 23 января о вспышке вируса Нипах в Индии сообщила газета The Economic Times со ссылкой на региональные органы здравоохранения. По данным Минздрава страны, подтверждены пять случаев заражения.

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям. Он передается человеку от животных, прежде всего, от свиней и, как и COVID-19, от летучих мышей.

Заражение возможно через контакт с инфицированными животными, употребление зараженных продуктов, а также от человека к человеку. Нипах может привести к смертельному энцефалиту, атипичной пневмонии и коме.