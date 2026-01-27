Кыргызстан и Китай обсуждают создание цветочного кластера

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР состоялась встреча с делегацией специализированного центра по развитию пионовой отрасли из китайского города Хэцзэ (Heze Peony Development Service Center). Переговоры с участием заместителя министра Б.Т. Бекболотова были посвящены перспективам выращивания пионов в промышленных масштабах на территории Кыргызстана.

Город Хэцзэ официально признан крупнейшим в мире центром по производству и глубокой переработке пионов. Работающий там специализированный центр является ключевым звеном агропромышленной инфраструктуры Китая, занимаясь не только селекцией цветов, но и повышением их экономической значимости через экспорт и переработку.

В ходе диалога эксперты детально проанализировали климатические особенности регионов Кыргызстана на предмет их соответствия требованиям этой культуры. Стороны сошлись во мнении, что республика обладает благоприятными условиями для возделывания пионов, что открывает новые возможности для диверсификации сельского хозяйства.

Сотрудничество в цветочном секторе планируется развивать в рамках глобальной инициативы "Один пояс - один путь". Ожидается, что партнерство с китайским профильным центром позволит Кыргызстану перенять передовые технологии выращивания и переработки цветов, превратив это направление в перспективную экспортную отрасль с высокой культурной и экономической ценностью.