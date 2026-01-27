Погода
В Чуйской области раскрыто убийство. Задержаны двое подозреваемых

В Чуйской области задержаны подозреваемые по делу о гибели жителя Московского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

20 января 2026 года в милицию поступило сообщение из медучреждения о том, что гражданин С.Я., 1989 года рождения, скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Сообщение зарегистрировали, на место выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что накануне, 19 января, вечером С.Я. встречался со своими знакомыми П.И. и М.М. Позже он вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и с телесными повреждениями.

Назначенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате тяжёлой травмы головы.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 122 (Убийство) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали П.И., 2001 года рождения, и М.М., 1985 года рождения. Оба водворены в ИВС.


алкоголь, задержание, убийство, Чуйская область, больница, милиция
