На Иссык-Куле продолжают выявлять и утилизировать браконьерские сети

На Иссык-Куле провели рейд против браконьерства. Инспектора Иссык-Кульского регионального управления Экологического и

технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора изъяли незаконные рыболовные сети и передали их на утилизацию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспектора вместе с туристической экологической милицией провели профилактические и контрольные мероприятия, направленные на предотвращение незаконного лова рыбы и очистку акватории озера.

Во время проверки между сёлами Орукту и Жаркынбаев была обнаружена и изъята вновь установленная скрытая сеть. Кроме того, незаконные сети, собранные с начала января, переданы в территориальное подразделение МЧС для дальнейшего уничтожения согласно установленным правилам.


