Кыргызстанские бойцы выступят на турнире EFC Global 53 в Москве

6 февраля в Москве (Россия) пройдет турнир EFC Global 53, в котором примут участие несколько кыргызстанских бойцов, сообщает пресс-служба ММА-лиги.

В полусреднем весе (77 кг) Барсбек Жалил уулу встретится с узбекистанцем Сардорбеком Абдуманноповым, а в тяжелом весе (120 кг) Айбек Жолдошов выйдет в октагон против россиянина Алексея Якунина.

Главным событием вечера станет защита чемпионского пояса кыргызстанцем Кайратом Нурбай уулу ("Атаман"). Турнир соберет сильнейших бойцов региона и обещает зрелищные поединки высокого уровня в смешанных единоборствах.