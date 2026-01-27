Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 102.50 - 103.50

Кыргызстанские бойцы выступят на турнире EFC Global 53 в Москве

196  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

6 февраля в Москве (Россия) пройдет турнир EFC Global 53, в котором примут участие несколько кыргызстанских бойцов, сообщает пресс-служба ММА-лиги.

В полусреднем весе (77 кг) Барсбек Жалил уулу встретится с узбекистанцем Сардорбеком Абдуманноповым, а в тяжелом весе (120 кг) Айбек Жолдошов выйдет в октагон против россиянина Алексея Якунина.

Главным событием вечера станет защита чемпионского пояса кыргызстанцем Кайратом Нурбай уулу ("Атаман"). Турнир соберет сильнейших бойцов региона и обещает зрелищные поединки высокого уровня в смешанных единоборствах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454746
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  