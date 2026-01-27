Погода
ГНС выявляет факты фиктивных электронных счетов-фактур

Государственная налоговая служба выявляет факты выписки электронных счетов-фактур без реальных хозяйственных операций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данные нарушения устанавливаются на основе анализа с применением риск-ориентированного подхода, а также современных цифровых инструментов и информационных систем.

Недобросовестные налогоплательщики целенаправленно искажают данные налогового учета, оформляя фиктивные ЭСФ с целью создания мнимых расходов и незаконного снижения налоговых обязательств.

Такие действия являются прямым нарушением налогового законодательства Кыргызской Республики и влекут за собой меры ответственности, предусмотренные законодательством.

Отметим, что оформление электронных счетов-фактур допускается исключительно при наличии реальной хозяйственной операции и подтвержденного фактического движения товаров, работ и услуг.

Подчеркнем, что любые попытки использования ЭСФ в схемах фиктивного документооборота будут выявляться и пресекаться.

ГНС настоятельно рекомендует таким налогоплательщикам прекратить подобные противоправные действия и вести добросовестную предпринимательскую деятельность, поскольку предусмотренные законодательством санкции и меры ответственности являются неотвратимыми и достаточно строгими. Подобные схемы рано или поздно будут выявлены и повлекут за собой значительные финансовые потери.

Налоговая служба продолжит работу по выявлению и пресечению подобных нарушений будет продолжена и усилена. Все установленные факты фиктивного оформления ЭСФ будут получать надлежащую правовую оценку.


ГНС, Кыргызстан
