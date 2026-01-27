Как кыргызстанским перевозчикам работать в России с марта 2027 года

Для кыргызстанских грузоперевозчиков и экспортеров, работающих на российском направлении, вступают в силу новые правила работы. С 1 марта 2027 года в России запускается обязательный цифровой реестр на базе платформы "ГосЛог", регистрация в котором станет единственным законным пропуском на рынок коммерческих автоперевозок. Согласно подписанному Владимиру Путиным закону, оказывать транспортные услуги смогут только юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие технику в собственности или лизинге. Важно отметить, что физическим лицам без статуса ИП доступ к реестру, а значит и к работе, будет полностью закрыт.

Новые требования касаются всех владельцев грузовиков массой свыше 3,5 тонн, выполняющих коммерческие рейсы по дорогам общего пользования РФ. Одно транспортное средство сможет числиться только за одним владельцем. При этом для международных перевозчиков и компаний из стран ЕАЭС, выполняющих каботажные рейсы, сохраняются прежние системы допуска, поэтому повторная регистрация им не потребуется. Также от процедур освобождены предприятия, использующие технику исключительно на закрытых внутренних территориях.

Подать заявку на включение в реестр можно будет дистанционно через портал "Госуслуги". В анкете необходимо указать реквизиты компании или ИП, контактные данные и сведения о транспортных средствах с приложением подтверждающих документов (договоров собственности или аренды). Обязательным условием является наличие в штате аттестованного специалиста по безопасности дорожного движения, квалификацию которого нужно подтверждать каждые пять лет. Для действующих участников рынка предусмотрен переходный период: после официального запуска системы 1 марта 2027 года у перевозчиков будет еще 30 дней, чтобы легализовать свою деятельность в новой цифровой платформе.