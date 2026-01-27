Бекешев предупредил о социальном взрыве из-за новых лицензий для такси

С 1 февраля 2026 года рынок пассажирских перевозок в Кыргызстане рискует погрузиться в глубокий кризис. Депутат Дастан Бекешев выступил с резкой критикой введения обязательного лицензирования для таксистов, заявив, что эта мера спровоцирует не только дефицит машин, но и настоящий социальный взрыв. По прогнозам парламентария, стоимость поездок, которая сейчас составляет 200–300 сомов, после вступления закона в силу взлетит до 700–800 сомов. Это станет тяжелым ударом для родителей, вынужденных возить детей в школы в условиях отсутствия образовательных учреждений в шаговой доступности.

Помимо ценового шока, депутат усматривает в новых правилах прямую дискриминацию сразу нескольких категорий граждан. Под удар попадают люди с инвалидностью, для которых прохождение медкомиссии может стать непреодолимым барьером, а также мигранты, вернувшиеся на родину, и те, кто выплачивает кредиты. Особое внимание Бекешев уделил запрету на работу для лиц с судимостью, включая осужденных по политическим статьям или за неосторожные преступления. Он подчеркнул, что такая стигматизация обесценивает принципы гуманизации судебной системы, пробации и медиации, превращая прежнюю ошибку в "пожизненное клеймо" и лишая людей последнего законного способа заработка.

Масштаб проблемы подтверждается сухой статистикой: на текущий момент официальные разрешения получили лишь около 7 тысяч водителей, в то время как общая армия таксистов в стране насчитывает от 60 до 70 тысяч человек. Это означает, что в ближайшие недели количество легальных перевозчиков может сократиться почти в десять раз. Депутат настаивает на срочном внесении корректировок в условия лицензирования, чтобы не допустить транспортного коллапса в городах и массовой безработицы среди населения.