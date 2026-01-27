Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 102.50 - 103.50

Бекешев предупредил о социальном взрыве из-за новых лицензий для такси

364  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 февраля 2026 года рынок пассажирских перевозок в Кыргызстане рискует погрузиться в глубокий кризис. Депутат Дастан Бекешев выступил с резкой критикой введения обязательного лицензирования для таксистов, заявив, что эта мера спровоцирует не только дефицит машин, но и настоящий социальный взрыв. По прогнозам парламентария, стоимость поездок, которая сейчас составляет 200–300 сомов, после вступления закона в силу взлетит до 700–800 сомов. Это станет тяжелым ударом для родителей, вынужденных возить детей в школы в условиях отсутствия образовательных учреждений в шаговой доступности.

Помимо ценового шока, депутат усматривает в новых правилах прямую дискриминацию сразу нескольких категорий граждан. Под удар попадают люди с инвалидностью, для которых прохождение медкомиссии может стать непреодолимым барьером, а также мигранты, вернувшиеся на родину, и те, кто выплачивает кредиты. Особое внимание Бекешев уделил запрету на работу для лиц с судимостью, включая осужденных по политическим статьям или за неосторожные преступления. Он подчеркнул, что такая стигматизация обесценивает принципы гуманизации судебной системы, пробации и медиации, превращая прежнюю ошибку в "пожизненное клеймо" и лишая людей последнего законного способа заработка.

Масштаб проблемы подтверждается сухой статистикой: на текущий момент официальные разрешения получили лишь около 7 тысяч водителей, в то время как общая армия таксистов в стране насчитывает от 60 до 70 тысяч человек. Это означает, что в ближайшие недели количество легальных перевозчиков может сократиться почти в десять раз. Депутат настаивает на срочном внесении корректировок в условия лицензирования, чтобы не допустить транспортного коллапса в городах и массовой безработицы среди населения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454753
Теги:
Дастан Бекешев, Жогорку Кенеш, такси
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  