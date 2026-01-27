Погода
Серхио Рамос готов купить "Севилью" и вернуться в клуб как владелец

Легендарный испанский защитник Серхио Рамос близок к приобретению "Севильи", клуба, в котором он начинал профессиональную карьеру. После ухода из мексиканского клуба "Монтеррей" Рамос достиг предварительной договоренности с основными акционерами о начале формальных переговоров по покупке клуба с предложенной суммой около 400 миллионов евро.

Если сделка состоится, это станет историческим возвращением Рамоса в "Севилью", но в новой роли - владельца, с целью обеспечить стабильность и долгосрочное развитие клуба. Рамос уже дважды выступал за первую команду "Севильи" до перехода в "Реал Мадрид", а затем в ПСЖ.

Для поддержки сделки Рамос объединился с аргентинским бизнесменом Мартином Инком, генеральным директором компании Five Eleven Capital, которая предоставит финансовые ресурсы для обеспечения конкурентоспособности на уровне ЛаЛиги. Эта компания также связана с нынешним спортивным директором "Севильи" Антонио Кордоном, что может облегчить процесс переговоров.

Рамос, сейчас свободный агент, которому скоро исполнится 40 лет, скорее всего, вскоре объявит о завершении игровой карьеры, чтобы сосредоточиться на роли владельца клуба и других проектах, включая занятия урбан-музыкой.


