В Бишкеке обсудили развитие детско-юношеского спорта

В Бишкеке прошло рабочее совещание с директорами специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР) под председательством директора Департамента физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Каныбека Жолчубекова.

В ходе встречи обсудили ключевые вопросы развития детско-юношеского и профессионального спорта в столице, включая планирование и эффективное использование бюджетных средств, организацию городских первенств, а также республиканских и международных чемпионатов.

Особое внимание уделено повышению эффективности работы спортивных школ, созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня и развитию спортивного резерва столицы.

На сегодняшний день в Бишкеке функционируют 12 СДЮШОР, играющих важную роль в подготовке перспективных спортсменов и формировании будущего спортивного потенциала города.