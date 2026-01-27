Погода
Марио Балотелли подписал контракт с дубайским "Аль-Иттифаком"

259  0
- Самуэль Деди Ирие
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли официально стал игроком клуба "Аль-Иттифак" из Дубая, выступающего в Первом дивизионе ОАЭ.

35-летний форвард прибыл в ОАЭ в начале недели и, по информации местных СМИ, заключил контракт сроком на два с половиной года. Ранее клуб подогрел интерес болельщиков публикацией в Instagram с силуэтом игрока и подписью "Наш следующий трансфер?".

"Аль-Иттифак" занимает последнее место в таблице Первого дивизиона - 6 очков после 11 туров, и руководство рассчитывает, что опыт Балотелли поможет команде выбраться из кризиса.

За карьеру Балотелли выступал за Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool и другие клубы. Переход в "Аль-Иттифак" стал для него 14-м клубом и шестой страной, где он будет играть. Последний официальный матч нападающий провел за "Дженоа" в декабре 2024 года. За сборную Италии он сыграл 36 матчей и забил 14 голов, последний раз выходя на поле в 2018 году.


Теги:
ОАЭ, футбол
