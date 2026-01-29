Погода
$ 87.40 - 87.78
€ 103.47 - 104.37

Учебный караван Минсельхоза доехал до Аксыйского района

349  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Аксыйском районе прошел масштабный обучающий семинар в рамках республиканского учебного каравана "АгроЗооВет–2026", инициированного Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие стало ключевой площадкой для передачи передового опыта и внедрения современных агротехнологий в повседневную практику местных аграриев. Главная задача каравана - вооружить фермеров и специалистов отрасли актуальными знаниями, которые позволят вывести сельское хозяйство региона на качественно новый уровень.

В работе семинара приняли участие руководители районной госадминистрации, эксперты профильных департаментов министерства - от ветеринарии и животноводства до органического земледелия и карантина растений. Особое внимание было уделено диалогу с представителями государственных банков и участниками приоритетного проекта "30+20+10", а также руководителями перерабатывающих предприятий. Такое широкое представительство позволило обсудить аграрный сектор как единую экосистему, где успех зависит от каждого звена.

В центре дискуссий оказались вопросы укрепления кормовой базы и совершенствования ветеринарных стандартов, что является критически важным для развития животноводства. Помимо технологических аспектов, аграрии получили исчерпывающую информацию о механизмах государственной поддержки и доступных инструментах льготного финансирования. Подобные образовательные инициативы призваны создать прочный фундамент для устойчивого роста аграрного сектора и повышения финансовой стабильности сельских товаропроизводителей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454769
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  