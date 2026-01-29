Учебный караван Минсельхоза доехал до Аксыйского района

В Аксыйском районе прошел масштабный обучающий семинар в рамках республиканского учебного каравана "АгроЗооВет–2026", инициированного Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Мероприятие стало ключевой площадкой для передачи передового опыта и внедрения современных агротехнологий в повседневную практику местных аграриев. Главная задача каравана - вооружить фермеров и специалистов отрасли актуальными знаниями, которые позволят вывести сельское хозяйство региона на качественно новый уровень.

В работе семинара приняли участие руководители районной госадминистрации, эксперты профильных департаментов министерства - от ветеринарии и животноводства до органического земледелия и карантина растений. Особое внимание было уделено диалогу с представителями государственных банков и участниками приоритетного проекта "30+20+10", а также руководителями перерабатывающих предприятий. Такое широкое представительство позволило обсудить аграрный сектор как единую экосистему, где успех зависит от каждого звена.

В центре дискуссий оказались вопросы укрепления кормовой базы и совершенствования ветеринарных стандартов, что является критически важным для развития животноводства. Помимо технологических аспектов, аграрии получили исчерпывающую информацию о механизмах государственной поддержки и доступных инструментах льготного финансирования. Подобные образовательные инициативы призваны создать прочный фундамент для устойчивого роста аграрного сектора и повышения финансовой стабильности сельских товаропроизводителей.