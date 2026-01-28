Адриано пригрозил мошеннику, обманувшему его мать

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано выступил с жёстким публичным заявлением после того, как его мать стала жертвой мошенничества. Неизвестный злоумышленник, выдавая себя за футболиста, убедил женщину перевести более 15 тысяч бразильских реалов на чужой банковский счёт.

Адриано опубликовал эмоциональное видео в социальных сетях, в котором напрямую обратился к преступнику, потребовав немедленно вернуть деньги.

"Ты негодяй, лучше верни всё обратно, иначе я найду тебя. Ты увидишь, как дьявол спустится на землю", - заявил экс-форвард, дав мошеннику 24 часа на возврат средств.

Он подчеркнул, что никогда не менял номер телефона, чем и воспользовался аферист, а также отметил, что любые попытки навредить его семье не останутся безнаказанными.

"Моя мама перевела деньги человеку, который притворялся мной. С матерями и семьёй так не поступают", - сказал Адриано.

Адриано, известный под прозвищем Император, выступал за такие клубы, как "Интер", "Фиорентина", "Рома", "Парма", а также бразильские "Фламенго", "Сан-Паулу" и "Коринтианс". За сборную Бразилии он забил 27 голов.

После завершения карьеры футболист вернулся в родной район Вила-Крузейро в Рио-де-Жанейро, который он называет своим настоящим домом и местом, где чувствует уважение и связь с корнями.