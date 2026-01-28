Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 103.47 - 104.37

Адриано пригрозил мошеннику, обманувшему его мать

273  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший нападающий сборной Бразилии Адриано выступил с жёстким публичным заявлением после того, как его мать стала жертвой мошенничества. Неизвестный злоумышленник, выдавая себя за футболиста, убедил женщину перевести более 15 тысяч бразильских реалов на чужой банковский счёт.

Адриано опубликовал эмоциональное видео в социальных сетях, в котором напрямую обратился к преступнику, потребовав немедленно вернуть деньги.

"Ты негодяй, лучше верни всё обратно, иначе я найду тебя. Ты увидишь, как дьявол спустится на землю", - заявил экс-форвард, дав мошеннику 24 часа на возврат средств.

Он подчеркнул, что никогда не менял номер телефона, чем и воспользовался аферист, а также отметил, что любые попытки навредить его семье не останутся безнаказанными.

"Моя мама перевела деньги человеку, который притворялся мной. С матерями и семьёй так не поступают", - сказал Адриано.

Адриано, известный под прозвищем Император, выступал за такие клубы, как "Интер", "Фиорентина", "Рома", "Парма", а также бразильские "Фламенго", "Сан-Паулу" и "Коринтианс". За сборную Бразилии он забил 27 голов.

После завершения карьеры футболист вернулся в родной район Вила-Крузейро в Рио-де-Жанейро, который он называет своим настоящим домом и местом, где чувствует уважение и связь с корнями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454784
Теги:
мошенничество, футбол, Бразилия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  