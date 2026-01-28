Зепп Блаттер советует болельщикам не ехать на ЧМ-2026 в США

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер выступил с резкой критикой предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года. В своих социальных сетях он призвал болельщиков отказаться от поездок в США, где пройдет большая часть матчей турнира.

Блаттер публично поддержал мнение швейцарского юриста и эксперта по борьбе с коррупцией Марка Пита, который назвал поездку за океан рискованной. "Для фанатов есть только один совет - держаться подальше от США. Я считаю, что Марк Пит прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира", - написал экс-глава ФИФА.

Основными причинами для подобного призыва стали жесткая иммиграционная политика США и вопросы безопасности. Марк Пит в интервью швейцарским СМИ подчеркнул, что в условиях текущей политической нестабильности и агрессивных действий миграционных служб иностранные фанаты могут столкнуться с депортацией прямо на границе при малейшем подозрении властей.

"По телевизору вы всё равно увидите всё лучше, а при въезде рискуете немедленно отправиться домой следующим рейсом", - отметил эксперт.

Критика звучит на фоне громких инцидентов в США, включая недавнюю гибель активистки Рене Гуд и медсестры Алекса Претти в Миннеаполисе в результате действий агентов иммиграционной службы (ICE). Эти события вызвали волну протестов и споры в Европе о целесообразности участия в турнире. Вице-президент Немецкого футбольного союза Оке Гёттлих уже допустил возможность бойкота мундиаля со стороны европейских сборных.

Напомним, чемпионат мира - 2026 должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. При этом именно Соединенные Штаты примут все решающие стадии турнира, начиная с четвертьфиналов.