"Ливерпуль" объявил о переходе 17-летнего защитника Ифеани Ндукве

Английский "Ливерпуль" официально сообщил о подписании 17-летнего защитника Ифеани Ндукве, имеющего нигерийские и русские корни. Молодой футболист присоединится к клубу летом и на начальном этапе будет выступать за команду U21.

Контракт с игроком рассчитан до 2030 года, однако его переход вступит в силу после выполнения нескольких условий: Ндукве должен получить международное разрешение на игру в Великобритании и достичь 18-летнего возраста. До конца сезона он продолжит выступления за венскую "Аустрию".

По данным Sky Sport Austria, сумма трансфера составила около 3 миллионов евро.

Ифеани Ндукве родился в Вене в интернациональной семье - его мать русская, отец нигериец. На юношеском уровне защитник представляет сборную Австрии, при этом в социальных сетях указывает сразу три страны: Россию, Австрию и Нигерию.

В текущем сезоне Ндукве выступает во второй по силе лиге Австрии, где провёл семь матчей и отметился одной голевой передачей. Широкое внимание скаутов "Ливерпуля" футболист привлёк после яркого выступления на чемпионате мира U17 в Катаре, где сборная Австрии дошла до финала и уступила Португалии со счётом 0:1.

Переход Ндукве рассматривается как инвестиция "Ливерпуля" в перспективного защитника на долгосрочную перспективу.