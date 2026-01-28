Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 103.47 - 104.37

"Ливерпуль" объявил о переходе 17-летнего защитника Ифеани Ндукве

278  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Английский "Ливерпуль" официально сообщил о подписании 17-летнего защитника Ифеани Ндукве, имеющего нигерийские и русские корни. Молодой футболист присоединится к клубу летом и на начальном этапе будет выступать за команду U21.

Контракт с игроком рассчитан до 2030 года, однако его переход вступит в силу после выполнения нескольких условий: Ндукве должен получить международное разрешение на игру в Великобритании и достичь 18-летнего возраста. До конца сезона он продолжит выступления за венскую "Аустрию".

По данным Sky Sport Austria, сумма трансфера составила около 3 миллионов евро.

Ифеани Ндукве родился в Вене в интернациональной семье - его мать русская, отец нигериец. На юношеском уровне защитник представляет сборную Австрии, при этом в социальных сетях указывает сразу три страны: Россию, Австрию и Нигерию.

В текущем сезоне Ндукве выступает во второй по силе лиге Австрии, где провёл семь матчей и отметился одной голевой передачей. Широкое внимание скаутов "Ливерпуля" футболист привлёк после яркого выступления на чемпионате мира U17 в Катаре, где сборная Австрии дошла до финала и уступила Португалии со счётом 0:1.

Переход Ндукве рассматривается как инвестиция "Ливерпуля" в перспективного защитника на долгосрочную перспективу.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454788
Теги:
Великобритания, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  