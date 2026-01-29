Погода
Как работает система фитосанитарного контроля в Кыргызстане

89  0
- Светлана Лаптева
Министерство сельского хозяйства КР представило видеоролик, детально разъясняющий работу системы фитосанитарной сертификации - ключевого элемента государственного контроля в сфере оборота и экспорта растительной продукции. Данная процедура является обязательным условием для выхода отечественных товаров на международные рынки, так как она подтверждает биологическую безопасность продукции и гарантирует отсутствие карантинных вредителей.

Благодаря масштабной цифровизации ведомства, процесс получения сертификата стал максимально прозрачным и оперативным. Сегодня экспортный путь агрария состоит из четырех четких этапов: подача электронной заявки через государственную инфосистему, получение консультаций, прохождение лабораторных исследований отобранных проб и, наконец, выдача официального документа. Такой подход не только сокращает бюрократические издержки, но и обеспечивает полную прослеживаемость каждой партии товара.

Специалисты подчеркивают, что фитосанитарная сертификация - это прежде всего вопрос доверия со стороны мировых торговых партнеров. Строгий госконтроль за качеством продукции позволяет укреплять экспортный потенциал республики и формировать устойчивую аграрную экономику. Фитосанитарный сертификат сегодня - это не просто документ, а символ безопасности и профессионализма кыргызстанских сельхозпроизводителей.


URL: https://www.vb.kg/454796
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
