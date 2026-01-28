Родственник организовал разбой на пенсионера в Ысык-Атинском районе

В Ысык-Атинском районе задержаны трое подозреваемых по делу о разбойном нападении на 79-летнего жителя села Котовский. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным милиции, ночью 25 января неизвестные проникли в дом потерпевшего, избили его, связали руки и ноги и открыто забрали 165 тысяч сомов из сейфа и мобильный телефон Samsung. После этого нападавшие скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело возбуждено по статье (Разбой) 207 УК КР.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны граждане Б.М., 1995 года рождения, Ж.А., 1995 года рождения, и Р.М., 1978 года рождения, которых водворили в ИВС.

Следствие выяснило, что организатором нападения стал родственник потерпевшего со стороны бывшей супруги. По информации милиции, подозреваемые рассчитывали найти в сейфе крупную сумму, якобы полученную от продажи земельной доли, однако большая часть средств находилась на депозитном счёте.

Расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.