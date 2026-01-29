Погода
Кыргызстан и Казахстан разошлись во мнениях по поводу школьной программы

- Светлана Лаптева
Вопрос реформирования школьной программы вызвал разные подходы в странах Центральной Азии. В Казахстане принято официальное решение сохранить классическую систему преподавания: школьники продолжат изучать алгебру, геометрию, физику, химию и биологию как самостоятельные дисциплины. Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова сообщила, что после консультаций с педагогами и анализа рисков власти решили приостановить реформу по интеграции предметов. По ее словам, в эпоху цифровизации детям критически важно сохранить глубокое понимание фундаментальных наук, что эффективнее достигается при их раздельном изучении. Ранее обсуждаемая идея объединить точные науки в общие блоки "Математика", "Естествознание" и "Социальные науки" была окончательно отклонена.

В то же время Кыргызстан выбирает иной вектор развития в рамках перехода на 12-летнюю модель образования. В прошлом году сообщалось, что в республике планируется внедрение нового интегрированного предмета "Илим", который объединит в себе основы физики, химии и биологии. По информации Национальной академии образования КР, такой комплексный подход будет применяться в обучении с 1-го по 9-й классы. Предполагается, что это позволит школьникам сформировать целостную научную картину мира на ранних этапах. Однако, в отличие от первоначальных планов соседей, в старших классах (с 10-го по 12-й) кыргызстанские учащиеся вернутся к профильному изучению каждой дисциплины по отдельности.

Таким образом, пока Астана делает ставку на проверенную временем специализацию для сохранения качества знаний, Бишкек экспериментирует с междисциплинарным подходом, чтобы адаптировать среднее звено школы к современным образовательным стандартам.


Казахстан, школа, Кыргызстан
