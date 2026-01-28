Обсуждается открытие авиасообщения между Кыргызстаном и Грузией

Кыргызстан и Грузия договорились активизировать межправительственное экономическое сотрудничество и расширить направления взаимодействия. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра экономики и коммерции КР Медербека Туманова с заместителем министра иностранных дел Грузии Александром Хвтисиашвили.

По данным ведомства, стороны обсудили подготовку очередного заседания Межправительственной кыргызско-грузинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, перспективы прямого авиасообщения, развитие партнерства в туристической сфере, а также расширение транспортно-логистических связей.

По итогам переговоров стороны условились продолжить совместную работу и предпринять необходимые шаги для реализации достигнутых договорённостей.