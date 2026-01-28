Погода
$ 87.35 - 87.79
€ 103.47 - 104.37

Обсуждается открытие авиасообщения между Кыргызстаном и Грузией

256  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан и Грузия договорились активизировать межправительственное экономическое сотрудничество и расширить направления взаимодействия. Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра экономики и коммерции КР Медербека Туманова с заместителем министра иностранных дел Грузии Александром Хвтисиашвили.

По данным ведомства, стороны обсудили подготовку очередного заседания Межправительственной кыргызско-грузинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, перспективы прямого авиасообщения, развитие партнерства в туристической сфере, а также расширение транспортно-логистических связей.

По итогам переговоров стороны условились продолжить совместную работу и предпринять необходимые шаги для реализации достигнутых договорённостей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454808
Теги:
Грузия, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, новый авиарейс, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  