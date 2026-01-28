Погода
Китайской компании Taifaxian представили ключевые инвестпроекты Кыргызстана

Национальное агентство по инвестициям при президенте КР и китайская компания Shaanxi Taifaxian Industrial Group обсудили перспективы сотрудничества в сфере инвестиций, строительства и энергетики. По данным ведомства, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем партнёрстве и готовность прорабатывать конкретные проекты.

Во время встречи глава агентства Равшанбек Сабиров отметил, что Кыргызстан заинтересован в надёжных международных инвесторах и создаёт условия для притока капитала. Он напомнил о принятом законе об инвестициях, направленном на обеспечение прозрачного и защищённого инвестиционного климата.

Китайской делегации представили ряд крупных проектов: строительство Чаткальского и Верхне-Нарынского каскадов ГЭС, туристический проект Ала-Тоо Резорт, международный торгово-логистический центр Ат-Башы, ветровая электростанция Топурак-Бел, железнодорожный участок Турксиб - Балыкчы и проект Асман Сити.

Taifaxian Group проявила интерес к возможным форматам участия, включая механизмы ГЧП и прямых инвестиций. Стороны договорились продолжать диалог и проработку сотрудничества в строительстве, энергетике и развитии городской инфраструктуры.


инвестиции, Китай, сотрудничество, Кыргызстан
