Объявлен набор в Совет и Комиссию по этике Палаты судебных экспертов

- Карыпбай кызы Толгонай
В Кыргызстане официально запущен процесс выдвижения кандидатур в органы управления Палаты негосударственных судебных экспертов. Это ключевой этап в развитии института независимой экспертизы, направленный на повышение качества экспертных исследований и создание сильной системы саморегулирования в стране. В рамках процедуры будут сформированы два ключевых органа: Совет палаты, состоящий из семи человек, и Комиссия по этике, в которую войдут пять специалистов, сообщает пресс-служба Минюста КР.

К участию в отборе приглашаются профессионалы, обладающие сертификатом компетентности, выданным уполномоченным государственным органом в сфере судебно-экспертной деятельности. Стать частью руководящего состава Палаты могут специалисты, готовые развивать отрасль и внедрять высокие стандарты профессиональной деятельности. Прием официальных заявлений продлится до 6 февраля 2026 года.

Министерство юстиции Кыргызской Республики оказывает полную консультационную поддержку потенциальным кандидатам. По всем вопросам выдвижения можно обратиться в отдел судебно-экспертной деятельности к главному специалисту Айпери Карыбековой (тел. 0312 626 210, вн. 157; 0705 450 450) или ведущему специалисту Толгонай Мырзабековой (тел. 0312 626 210, вн. 157; 0777 876 229).


