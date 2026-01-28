Погода
Судебно-экспертная служба Кыргызстана подвела итоги работы за 2025 год

178  0
- Алина Мамаева
Более 7 тысяч назначенных экспертиз, рост их сложности и почти 14 миллионов сомов дохода от платных услуг. В Судебно-экспертной службе (СЭС) при МЮ КР состоялась коллегия, где подведены итоги работы за 2025 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, за отчетный период в СЭС поступило 7 268 постановлений и определений о назначении экспертиз со стороны правоохранительных и судебных органов. Основная нагрузка традиционно пришлась на центральный аппарат почти 66% всех назначений, при этом заметно вырос объем работы региональных подразделений, особенно Южного управления.

В течение года экспертами Службы было проведено 6 285 экспертиз с дачей заключений, из которых почти 88% составили сложные и средней сложности исследования. Существенно увеличилось количество первичных экспертиз. В свою очередь, повторные, дополнительные и комиссионные экспертизы уменьшились, что свидетельствует о повышении качества экспертных исследований.

Наибольшее количество экспертиз выполнено подразделениями судебно-автотехнической, криминалистической, лингвистической и религиоведческой, а также судебно-баллистической, трасологической и взрывотехнической экспертизы.

Основными инициаторами экспертиз остаются органы внутренних дел почти 80% всех назначений. Также активно с СЭС взаимодействуют суды, прокуратура, ГКНБ и другие государственные органы.

По регионам наибольшее количество экспертиз назначено в г. Бишкек, Чуйской и Ошской областях.

В 2025 году Служба продолжила оказывать платные государственные экспертные услуги. Общая сумма поступлений за услуги составила 14 008 763 сома, что почти в два раза превышает показатель 2024 года.

Рост количества и сложности экспертиз, расширение перечня исследований и развитие платных услуг, свидетельствуют об увеличении нагрузки на Судебно-экспертную службу и одновременном совершенствовании организации ее работы.


Кыргызстан, судмедэкспертиза
