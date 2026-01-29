Что мешает молодёжи понимать ВОВ сегодня: мнение историка из Кыргызстана

Тема сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне остаётся одной из самых важных в исторической науке и общественной памяти. Несмотря на то, что количество исследователей, продолжающих изучение этой темы в Кыргызстане, уменьшилось по сравнению с советским периодом, преподаватели и учёные продолжают системную работу: изучают документы, опираются на фундаментальные труды, ведут преподавание и пытаются защитить молодёжь от искажений, возникающих под влиянием современных информационных потоков. Доцент кафедры истории Кыргызстана Института истории и регионоведения КНУ имени Жусупа Баласагына Нуриза Кадыралиева подробно рассказала VB.KG о роли историков, о новом восприятии войны среди молодёжи, о проблеме искажений и о личных семейных историях, которые до сих пор напоминают о цене Победы.

- Как вы оцениваете состояние исследований Великой Отечественной войны в Кыргызстане?

- В советское время тема войны была одной из самых изучаемых. У нас работало очень много исследователей, создавались научные школы, выходили книги, архивные справочники, сборники документов. После обретения независимости ситуация изменилась. Исследователей стало меньше, но работа продолжалась. Среди ключевых имён можно выделить Суюна Керимбаева , Орозбека Сагынбаева , Джоробекова Туратбека Джоробековича. И, конечно, Нарынбека Алымкулова чья книга о войне вышла уже посмертно в 2025 году. Это большой труд, отражающий самые последние данные, доступные на тот момент.

Такие исследователи дают особенно важный фундамент. Они сохраняют академическую объективность, не допускают искажений и политической окраски. Сейчас, когда общество переживает изменения, а информационная среда становится более агрессивной, ценность таких работ только возрастает.

Мы ощущаем, что без продолжения системных исследований может появиться разрыв между реальными фактами и тем, что воспринимается молодёжью.

-Вы упомянули изменение отношения к войне среди молодёжи. Что именно вы наблюдаете?

- Это заметно в последние годы. Молодёжь живёт в другой среде, в цифровом пространстве. Они черпают информацию из форумов, социальных сетей, видеороликов. Иногда встречаются заявления, будто участие народов Центральной Азии в войне было "необязательным" или будто жители республики не должны были воевать за "чужое государство". Это очень серьёзное искажение, возникающее из-за отсутствия фундаментальных знаний.

Сегодняшнее поколение учителей, которое выросло в советское время, постепенно уходит. А именно они передавали детям рассказы старших, личные истории семей, трепетное отношение к ветеранам. Сейчас у молодых абсолютно другая культурная среда, ориентированная на быстроту и поверхностные обсуждения. Поэтому искажённые мнения распространяются очень легко.

Иногда студенты спорят в интернете, опираясь на тезисы из дискуссий "диванных экспертов", которые сами не знают фактов и при этом уверены в своей правоте. Как преподаватели, мы стараемся ограждать студентов от таких интерпретаций и возвращать их к источникам и исследованиям.

- Какие исторические факты об участии Кыргызстана в войне вы считаете ключевыми?

- Прежде всего, важно понимать, что это была единая страна. Республика была частью общего государства, и участие было осознанным, патриотичным. Уже в первые дни войны во Фрунзенский военкомат поступило 270 заявлений от добровольцев. Всего из Кыргызстана было призвано около 360 тысяч человек. При этом у нас 76 Героев Советского Союза, около 150 тысяч награждённых орденами и медалями, 21 человек стали Кавалерами Ордена Славы трёх степеней.

Подвиги Чолпонбая Тулебердиева, бойцов 316-й стрелковой дивизии, Дуйшенкула Шопокова, Ивана Панфилова, Даира Асанова, Николая Дмитриева, Исмаилбека Таранчиева, Евдокии Пасько и многих других которые показали истинный патриотизм кыргызстанцев на фронтах Великой Отечественной войны. На фронт ушли и 1395 женщин они внесли свой вклад в Победу, работая медсёстрами, хирургами, снайперами и радистками. Капитан медицинской службы Рафа Айдарбекова провела около 800 хирургических операций.

– Почему, на ваш взгляд, сегодня так важно сохранять память о войне?

- Потому что только понимание масштабов тех событий позволяет оценить мир, в котором мы живём. Сегодня многие страны находятся в напряжённой политической атмосфере. Руководители, принимающие важные решения, уже не имеют личного опыта войны. Они не видели её последствий. А поколения до них прекрасно понимали, что мир хрупкая среда, и его нужно сохранять всеми возможными способами, включая дипломатические механизмы.

Когда молодёжь не знает, что такое война, она легко поддаётся радикальным мнениям, провокациям, поверхностным рассуждениям. Наша задача объяснить, что война это трагедия миллионов людей, разрушенные семьи, судьбы, которые невозможно восстановить. Это труд, боль и жертвы. И только так можно сформировать сознательное отношение к миру.

– На какие источники вы опираетесь в работе?

- На фундаментальные исследования кыргызстанских историков, на архивные документы. К примеру Архивная служба в 2025 году издала крупный сборник материалов по оборонной промышленности периода войны это очень важная база. В вузах мы используем учебники, где факты изложены кратко и объективно. Но, конечно, мы понимаем, что молодёжь всё равно обращается к интернету, поэтому учим их работать с первоисточниками, проверять данные, не доверять непроверенным форумам и комментариям.

– У вас есть личная семейная связь с темой войны. Что вы можете рассказать?

- Да, для меня это очень личная тема. Мой дед участвовал в войне, а потом оказался в Корее. У него там осталась семья, дочь. Он редко рассказывал об этом, потому что воспоминания были тяжёлыми. Когда он вернулся, оказалось, что ему фактически некуда возвращаться. Его мама умерла, отец женился на другой женщине, младшие братья и сёстры были ещё детьми. Он вспоминал это с большим сожалением и болью.

Такие истории были в каждой семье. Кто-то уходил добровольцем, кто-то наоборот хотел остаться, кто-то потерял всё. И именно эти личные истории позволяют лучше понять, что война это не абстракция, а человеческие судьбы.