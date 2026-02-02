Темирлан Чаргынов: О войне нужно говорить на понятном молодежи языке

Институт истории и регионоведения продолжает развивать одно из самых непростых и важных направлений гуманитарной науки археологию и изучение историко-культурного наследия Кыргызстана. Кафедра археологии, этнологии, источниковедения и историографии КНУ имени Жусупа Баласагына занимается подготовкой уникальных специалистов, проводит исследования на территории страны и участвует в международных проектах. В беседе с нашим изданием VB.KG заведующий кафедрой Темирлан Чаргынов рассказал о подготовке музееведов, перспективах археологии, сотрудничестве с зарубежными научными центрами и о том, почему сохранение исторической памяти, включая память о Великой Отечественной войне, остаётся актуальной задачей.

- Какие направления являются основными в работе кафедры?

- Мы работаем в четырёх базовых направлениях: археология, этнология, источниковедение и музееведение. Каждое направление требует своей методологии, своей исследовательской традиции. Особым событием для нас стал первый выпуск музееведов. Это уникальная для Кыргызстана специальность других учебных заведений, где готовили бы таких специалистов, нет. Мы видим, что именно музеи и экспозиционные центры сегодня нуждаются в профессионалах, способных работать с фондовыми коллекциями, документировать материалы, подготавливать выставки и вести научно-просветительскую работу.

Кроме того, мы открыли программу археологии на уровне бакалавриата. Подобной программы не было ни в советское время, ни после распада СССР. Это восполняет большой кадровый пробел, ведь археология требует системного обучения, практики и осознанного подхода к полевым исследованиям.

- Почему такая подготовка становится необходимостью?

- Сегодня проведение археологических экспертиз обязательная часть практически любого строительного проекта. Иногда именно наличие или отсутствие культурного слоя определяет судьбу целых объектов: можно ли строить, насколько безопасно, какие ограничения нужно учитывать. Раньше специалистов готовили в Москве, Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), Новосибирске. Но сейчас крайне важно выращивать собственную научную школу.

Количество археологов, способных проводить полноценные исследования, в Кыргызстане очень ограничено. Поэтому открытие программ подготовки новых специалистов это вопрос сохранения нашего культурного наследия.

-Как проявляет себя молодёжь в этих направлениях?

-Интерес к археологии растёт. В магистратуре и аспирантуре есть ребята, которые активно включаются в научную работу: участвуют в полевых экспедициях, исследуют материал, работают с лабораториями. Но археология это не просто научная дисциплина. Это полевая работа, иногда в сложных природных условиях. Тут важна не только академическая подготовка, но и психологическая готовность. Это призвание. Человек должен понимать, что его ждёт реальная работа в земле, а не романтические кадры из фильмов.

- Насколько археологически богат Кыргызстан?

- На территории Кыргызстана сосредоточено огромное количество памятников разных эпох. Страна находится на перепутье торговых и культурных коммуникаций. Это объясняет, почему здесь представлены десятки археологических культур: от древнейшего палеолита до средневековых периодов.

Например, по старым датировкам находки палеолита доходили до 800–850 тысяч лет. Сейчас мы получили новые даты по Юташ-Саю это очень значимый памятник в Баткенской области. Сель-Ункур тоже уникальный объект, по которому ведутся международные исследования.

Важно понимать, что в те эпохи не существовало государственных границ. Каменные индустрии распространялись на огромные расстояния, поэтому памятники часто имеют сходство независимо от территории, на которой они обнаружены.

-Какие полевые работы проводились в последние годы?

-Мы активно сотрудничаем с российскими научными центрами: Институтом археологии и этнографии СО РАН, Новосибирским государственным университетом, Московским университетом. Более десяти лет ведём совместные исследования с французскими археологами. Китайские коллеги также подключаются к проектам. На юге Кыргызстана работают чешские специалисты, которые исследуют поселенческие комплексы.

Важнейшее событие последних лет запуск государственной программы по исследованию и паспортизации разрушающихся памятников. Это первый такой проект за тридцать лет.

Например, в Кочкорском районе обнаружены бани типа хамама караханидского периода. Для нашей страны это крайне редкая находка. В Чуйской области проведены разведки и раскопки курганов раннего железного века и средневековья. На Иссык-Куле готовится новая разведочная работа. При этом изучено всего 5–6 процентов историко-культурного наследия Кыргызстана. Потенциал огромный.

-Как проходят международные и мультидисциплинарные исследования?

-На памятнике Сель-Ункур работала команда из пятнадцати стран. Такой формат даёт возможность применить разные методы исследования. Помимо археологии используются данные зоологии, биологии, палеонтологии, трасологии. Мы изучаем не только сами артефакты, но и природную среду, климатический контекст, особенности добычи и обработки сырья. Это позволяет восстанавливать более полную картину жизни древних людей.

- Какова реальная сложность профессии археолога?

- Это трудная профессия. Полевые условия могут быть очень сложными: жара, холод, дождь, снег, сильный ветер. Всё, что мы находим, нужно тщательно фиксировать, потому что сам процесс раскопок разрушает памятник. Но в отличие от чёрных копателей, мы создаём научную реконструкцию, снимаем слои, фиксируем каждую деталь, создаём чертежи и модели.

Таким образом формируется документированная история, которая существовала до появления письменных источников.

-Какие методы используются для определения возраста находок?

- Основные методы: радиоуглеродный анализ, термолюминесцентное датирование, методы урановой серии.

Если присутствуют органические материалы анализ проводится быстрее и точнее. Если органики нет исследуем почву и структуру минералов. Современные лаборатории позволяют определять возраст с высокой степенью точности.

-Как в Кыргызстане сохраняется память о Великой Отечественной войне?

- Практически в каждом районе, каждом аймаке и селе есть памятники, посвящённые победе над фашизмом и нацизмом. Это одна из самых устойчивых форм памяти. Но уровень сохранности зависит от конкретного места. Где-то за ними постоянно ухаживают, следят за состоянием плит, организуют мероприятия. А где-то памятники остаются без должного внимания многое определяется материальными возможностями и личной ответственностью местных чиновников.

-Как воспринимает войну старшее поколение и как молодежь?

- У людей старшего поколения эта память очень живая. Они росли рядом с ветеранами, слышали рассказы в семьях, жили в культурной традиции, где уважение к победе и подвигу считалось частью воспитания.

У молодежи всё иначе. Современные ценности, влияние глобализированного стиля жизни, быстрая информационная среда всё это меняет восприятие. Молодым кажется, что мир принадлежит только им, что история отдалена. Они живут другими интересами, и память о войне отходит на второй план. Но это не значит, что они равнодушны. Просто им необходим другой язык, другие формы подачи.

- Что помогает удерживать эту тему в поле внимания?

- В первую очередь музеи и экспозиции. Например, в Историческом музее создана достаточно хорошая реконструкция, посвящённая Победе. Было несколько вариантов концепции. Ранее планировалась большая экспозиция, разработанная с участием турецких специалистов содержательная, масштабная. Позже её изменили, но даже после изменений музей сохранил материалы о войне и роли Кыргызстана в общей победе. Такие экспозиции важный инструмент, потому что они позволяют показать войну не как сухой набор дат, а как часть общей истории страны.

- Что необходимо делать, чтобы память не ослабевала?

- Нужно укреплять человеческие ценности и показывать, почему важна связь поколений. Молодёжи важно объяснять, что память это не формальность. Это основа того, как общество понимает себя. Споры о том, что молодежь "отрешённая", не должны закрывать главного: им нужен доступный язык объяснения исторических событий. Музеи, школьные программы, публичные проекты всё это помогает удерживать связь с прошлым.