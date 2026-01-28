Погода
Археологи Турции представили ключевые открытия 2025 года

Земли Турции, расположенные в Анатолии колыбели древних цивилизаций продолжают раскрывать культурное наследие, скрытое под землёй. Страна, простирающаяся с востока на запад и с севера на юг, по праву считается музеем под открытым небом, где представлены культуры, сыгравшие важную роль в истории человечества.

Проект "Наследие в будущее" направлен на популяризацию археологических памятников, расширение исследований и формирование нового этапа развития археологии Турции. В рамках проекта в прошлом году были обнаружены артефакты разных эпох, что позволило по-новому взглянуть на взаимоотношения человека и окружающего мира. 2025 год стал значимым периодом, усилившим интерес к культурному наследию страны. Ниже наиболее важные открытия.

Открытия неолитического периода

Проект Taş Tepeler в провинции Шанлыурфа, отметивший своё пятилетие, принёс ряд находок. В Карахан-тепе обнаружен сосуд с трёхмерным изображением животных одно из самых ранних мифологических изображений. Там же найден Т-образный каменный столб с человеческим лицом. В Гёбеклитепе выявлена человеческая фигура, встроенная в стену и, предположительно, служившая культовым объектом. В Сайбурче найдена скульптура человека с зашитым ртом. В Сефертепе обнаружены два рельефа с человеческими лицами и двусторонняя бусина.

Символы роскоши и власти в древней Трое

В Трое (провинция Чанаккале) найден золотой фибул эпохи Ранней бронзы (около 2500 г. до н. э.) и редкий нефритовый камень элементы статусных предметов. Фибул стал одним из лучших сохранившихся экземпляров в мировой археологии и важным типологическим открытием последних десятилетий.

Подводные открытия османской эпохи

У побережья Датчи (провинция Мугла) исследовано место кораблекрушения османского судна XVII века. Найдены более 30 ружей, свыше 50 гранат, тысячи пуль, коллекция курительных трубок и китайский фарфор ценный материал по истории османского мореплавания.

Идолы возрастом 4500 лет

В Тавшанлы Хёюк (провинция Кютахья), одном из крупнейших памятников Бронзового века Западной Анатолии, обнаружены мраморные, костяные и терракотовые идолы. Они лежали вокруг очага и отражают религиозные практики той эпохи.

Медуза с побережья Чёрного моря

В древнем городе Амастрис (провинция Бартын) при реставрации стои II века н. э. найдена редкая улыбающаяся фигура Медузы персонажа древнегреческой мифологии.

Находка в Эфесе, посвящённая Серапису

В древнем Эфесе (провинция Измир) найден терракотовый курильный сосуд с изображением египетского бога Сераписа. По надписи он связан с аналогичной находкой из Террасных домов, что говорит о существовании мастерской либо о регулярной торговле такими изделиями.

Сакральные хлеба в Карамане

В древнем городе Топрактепе (Эйренеполис, провинция Караман) обнаружены пять обугленных хлебов VII–VIII веков н. э., украшенных мальтийскими крестами и изображением Христа. Возможно, они использовались в раннехристианских обрядах.

Пифосы в Ване крупнейший склад урартов

В крепости Кевенли у подножия горы Эрек (провинция Ван) найдено 76 пифосов с клинописными надписями крупнейший известный урартский складской комплекс для хранения масла, зерна и напитков.


Турция
