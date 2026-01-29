Погода
Лига чемпионов УЕФА: итоги игрового дня

Самуэль Деди Ирие
В Лиге чемпионов УЕФА завершился очередной игровой день, в котором болельщики увидели сразу несколько ярких матчей и неожиданных результатов.

Главной сенсацией вечера стала победа "Бенфики" над мадридским "Реалом" (4:2), повлиявшая на распределение мест в турнирной таблице. "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Карабахом" (6:0), а "Арсенал" в результативной игре обыграл "Кайрат" из Алматы (3:2).

Потери очков допустили и другие гранды: "Атлетико" уступил "Буде/Глимт" (1:2), "Наполи" проиграл "Челси" (2:3), а матч ПСЖ - "Ньюкасл" завершился вничью 1:1. Каталонская "Барселона" уверенно победила "Копенгаген" (4:1), а "Бавария" одержала выездную победу над ПСВ (2:1).

Результаты матчей:

"Аякс" - "Олимпиакос" 1:2

"Арсенал" - "Кайрат Алматы" 3:2

"Атлетик" - "Спортинг" 2:3

"Атлетико" - "Буде/Глимт" 1:2

"Барселона" - "Копенгаген" 4:1

"Байер" - "Вильярреал" 3:0

"Бенфика" - "Реал" 4:2

"Боруссия" Д - "Интер" 0:2

"Брюгге" - "Марсель" 3:0

"Айнтрахт" - "Тоттенхэм" 0:2

"Ливерпуль" - "Карабах" 6:0

"Манчестер Сити" - "Галатасарай" 2:0

"Монако" - "Ювентус" 0:0

"Наполи" - "Челси" 2:3

"Пафос" - "Славия" Прага 4:1

ПСЖ - "Ньюкасл" 1:1

ПСВ - "Бавария" 1:2

"Юнион" - "Аталанта" 1:0

Результаты игрового дня значительно обострили борьбу за прямые путёвки в плей-офф Лиги чемпионов.


