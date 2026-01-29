Погода
В КР упростили оформление паспортов для несовершеннолетних

- Назгуль Абдыразакова
С 23 января 2026 года в Кыргызстане упрощена подача документов на общегражданский паспорт для граждан, не достигших 16-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Кызмат". По ее данным, теперь при оформлении паспорта не требуется регистрационный учет по месту проживания.

Также упрощена процедура в случаях, когда один из родителей не может присутствовать при подаче документов. Нотариально заверенное согласие доступно в информационной системе Электронный нотариат. Сотрудники получают необходимую информацию при наличии уникального кода у заявителя.

Все доверенности, оформленные на территории страны, интегрированы с автоматизированными системами ЦОН. Это позволило оформить возможность снятия граждан с регистрационного учета по месту проживания и месту пребывания на основании нотариально заверенной доверенности.

Кроме того, для граждан, меняющих ID-карты, добавлен отдельный мотив для замены документа изменение национальности по одному из родителей.

Все указанные нововведения реализованы в соответствии с постановлением кабинет министров.


несовершеннолетние, паспорт, Кыргызстан
