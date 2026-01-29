Погода
МИД КР призывает кыргызстанцев в США к максимальной бдительности

- Назгуль Абдыразакова
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выступило с экстренным обращением к соотечественникам, находящимся на территории Соединенных Штатов Америки. В связи с непрекращающимися уличными демонстрациями и обострением обстановки в ряде американских городов, дипломатическое ведомство настоятельно призывает граждан КР проявлять предельную осторожность и избегать любых мест массового скопления людей.

Ведомство категорически рекомендует кыргызстанцам дистанцироваться от участия в протестных акциях, митингах и демонстрациях, чтобы не подвергать свою жизнь и безопасность риску. Особое внимание граждан обращают на необходимость строгого соблюдения миграционного законодательства: при себе всегда нужно иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность, а также тщательно следить за сроками действия виз и разрешений на пребывание.

Для оказания оперативной помощи соотечественникам дипломатические представительства в Вашингтоне и Чикаго перешли в режим повышенной готовности. В случае возникновения любой экстренной ситуации или угрозы безопасности, гражданам необходимо незамедлительно связаться с дипломатами по круглосуточным телефонам горячих линий: в Вашингтоне (+1 202 449-98-22, +1 202 256-2924), в Чикаго (+1 312 994-24-16, +1 312 929-34-42) или позвонить в Консульский департамент МИД в Бишкеке по номеру +996 999 312 002.


