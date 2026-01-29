Погода
Глава МИД КР встретился с постпредами девяти стран при ООН

Назгуль Абдыразакова
Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провёл в Нью-Йорке встречу с постоянными представителями девяти иностранных государств при Организации Объединённых Наций, которые прибыли в страну с очередным визитом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе переговоров глава МИД КР проинформировал дипломатов о масштабных социально-экономических реформах, реализуемых в Кыргызстане, рассказал о достигнутых результатах и ключевых международных мероприятиях, запланированных на 2026 год, включая саммит ШОС и VI Всемирные игры кочевников. Отдельное внимание было уделено роли ООН во внешней политике страны и инициативам Кыргызстана в рамках организации.

Постоянные представители Андорры, Габона, Гайаны, Гватемалы, Гвинеи-Бисау, Намибии, Сент-Китс и Невиса, Чада и Южного Судана высоко оценили вклад Кыргызстана в продвижение глобальных инициатив, связанных с изменением климата, горной повесткой, сохранением биоразнообразия, устойчивым развитием, а также вопросами мира и безопасности. Они выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества как на многостороннем, так и на двустороннем уровне.

Также стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, включая ситуацию в Центральной Азии.

В рамках визита иностранные дипломаты посетили объекты зимнего туризма, ряд государственных учреждений для обмена опытом в сфере передовых технологий, а также Дом ООН и историко-культурные достопримечательности Кыргызстана.


МИД, ООН, Кыргызстан
