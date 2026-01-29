Дирекция по управлению курортами вернула 25 га земли государству

Дирекция по управлению деятельностью санаторно-курортных и туристических объектов при Управлении делами Президента КР совместно с ГКНБ провела масштабную "чистку" в сфере госимущества, вернув в собственность страны 25 гектаров земли и свыше 5,3 тысячи квадратных метров зданий, которые ранее были незаконно выведены в частные руки. Созданная всего в марте 2024 года структура за короткий срок не только восстановила справедливость, вернув активы на баланс государства, но и доказала жизнеспособность новой модели управления.

Переданные Дирекции объекты достались ей в плачевном состоянии: годы без закупа оборудования и ремонта превратили некогда процветающие здравницы в разрушенные и убыточные учреждения. На момент передачи объектов общая задолженность по зарплатам, налогам и коммунальным услугам достигала критических 90 миллионов сомов. Однако благодаря жесткому контролю и эффективному менеджменту эти долги были полностью ликвидированы.

Финансовые показатели Дирекции наглядно демонстрируют конец эпохи неэффективного управления. Если в 2023 году под эгидой Федерации профсоюзов Кыргызстана объекты приносили лишь 248 миллионов сомов дохода, то уже по итогам 2024 года под управлением Дирекции эта цифра взлетела до 486 миллионов. Прорывным стал 2025 год: при плане в 550 миллионов сомов фактический доход составил рекордные 779 миллионов, что означает перевыполнение годового плана на 141%. Таким образом, менее чем за два года годовой доход вырос более чем в три раза, превратив бывшие балластные учреждения в мощный источник пополнения бюджета страны.