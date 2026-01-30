Царукян предложил Топурии $3,5 млн за бой

Претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян сделал громкое заявление, пытаясь добиться поединка с чемпионом дивизиона Илией Топурией.

Стало известно, что Топурия намерен продать дом в Мадриде стоимостью $3,5 млн. Царукян отреагировал на эту информацию, публично предложив выкупить недвижимость в обмен на согласие чемпиона провести бой.

В последние месяцы позиции Царукяна в титульной гонке осложнились рядом скандальных эпизодов, что, по сообщениям СМИ, негативно сказалось на его отношениях с президентом UFC Даной Уайтом. Несмотря на это, боец продолжает активно добиваться титульного шанса.

Ранее Топурия заявлял, что скорее откажется от чемпионского пояса, чем выйдет в октагон против Царукяна. Тем не менее предложение армянского бойца вновь обострило обсуждение потенциального противостояния.

Также Царукян не исключает смены весовой категории и допускает переход в полулёгкий дивизион, если ситуация в лёгком весе не изменится.

Ситуация вокруг титульных боёв UFC остаётся напряжённой, а будущее Топурии и Царукяна по-прежнему вызывает большой интерес у болельщиков.