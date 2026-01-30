Погода
У руля национальной сборной Казахстана по футболу утвержден главный тренер

Талгат Байсуфинов официально утвержден на посту главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу. О соответствующем решении пресс-служба КФФ РК объявила после того, как специалист в течение нескольких месяцев успешно справлялся с ролью исполняющего обязанности. Для 61-летнего наставника это уже третье возвращение к рулю главной команды страны: ранее он руководил коллективом в 2016–2017 и 2020–2022 годах.

Байсуфинов принял команду в конце сентября 2025 года после ухода Али Алиева. Первоначально руководство федерации рассматривало его как временную фигуру для завершения отборочного цикла и параллельно изучало варианты приглашения зарубежных специалистов. Однако результаты сборной заставили функционеров изменить планы. Под началом отечественного тренера казахстанцы не только разгромили Лихтенштейн со счетом 4:0, но и отобрали очки у фаворитов, сыграв вничью 1:1 с Северной Македонией и звездной сборной Бельгии. Именно эти качественные изменения в игре убедили КФФ доверить Байсуфинову полноценный контракт.

Тренерский почерк специалиста хорошо знаком болельщикам по работе с клубами "Иртыш", "Аксу", "Акжайык" и "Есиль-Богатырь".


URL: https://www.vb.kg/454848
Теги:
Казахстан, футбол
