Дилором Маматкулова: Турция и ЦА строят новую архитектуру связей

Ведущий научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Дилором Маматкулова в своей статье затронула темы стратегического сближения Турции и государств Центральной Азии. Она подчеркнула, что это партнерство, основанное на историко-культурной общности и взаимодополняющих экономических интересах, формирует новую архитектуру региональной взаимосвязанности:

"Через многосторонние форматы и двусторонние инициативы стороны создают устойчивую платформу для кооперации в торговле, энергетике, транспорте и "зеленой" экономике, превращая географическую близость в фактор долгосрочной стабильности и совместного развития.

В свою очередь это партнерство, в условиях диверсификации внешнеполитических векторов центральноазиатских государств и усиления евразийского измерения турецкой дипломатии, приобретает системный характер, выходящий за рамки отдельных проектов и формирующий устойчивую архитектуру региональной взаимосвязанности.

Политическая основа институционализации партнерства

Ключевым инструментом политического взаимодействия выступает Организация тюркских государств (ОТГ), трансформировавшаяся из культурно-просветительского объединения в центр притяжения на пространстве от Центральной Азии до Кавказа и Европы. Регулярные саммиты лидеров стран ОТГ демонстрируют переход к практической фазе сотрудничества. Особое значение в этом контексте приобретает роль Узбекистана и его Президента Шавката Мирзиеева, который выступает инициатором углубления сотрудничества в рамках ОТГ.

На саммите в Габале (Азербайджан) в октябре 2025 года лидером Узбекистана была предложена разработка стратегии развития Организации до 2030 года, а также создание Постоянного совета по экономическому партнерству со штаб-квартирой в Ташкенте. Эти инициативы направлены на координацию экономических проектов, поддержку бизнес-инициатив и повышение эффективности взаимодействия, что подчеркивает стремление Узбекистана стать центром региональной интеграции и платформой для устойчивого развития.

Параллельно Турция активизирует участие и в других многосторонних структурах, имеющих отношение к ЦА, таких как СВМДА и ШОС, где Анкара, имея статус партнера, стремится к полноправному членству. Такая многоформатность позволяет гибко адаптировать повестку под конкретные задачи, от мер доверия в сфере безопасности до координации транспортных коридоров.

20 января 2026 года состоялось заседание Совместной группы стратегического планирования под сопредседательством министров иностранных дел Узбекистана и Турции, подтвердившее готовность сторон углублять координацию в рамках ООН, ОБСЕ, ОИС и ОЭС, а также взаимно поддерживать кандидатуры в международных структурах. Такой подход трансформирует двусторонние отношения в элемент глобальной дипломатической стратегии, где поддержка на международных площадках становится взаимным активом.

Экономическое измерение: от торговли к стратегическим инвестициям

Начиная с 2018 года взаимный товарооборот региона ЦА с Анкарой вырос более чем в два раза – с 6 млрд долларов до 14,5 млрд долларов в 2025 году. Турция ставит амбициозную цель достичь объема двусторонней торговли в размере 30 млрд долларов с государствами региона.

Еще более впечатляющую динамику демонстрирует инвестиционная активность. С 2016 по 2024 год объем турецких инвестиций в регион увеличился в 2,5 раза – с 1,1 до 3 млрд долларов, что значительно превышает общий рост турецких инвестиций в евразийском пространстве за тот же период (34%). На Центральную Азию приходится 24% от общего объема накопленных турецких инвестиций в Евразии. Число турецких компаний в регионе выросло с 4 тысяч в 2016 году до более чем 7 тысяч в 2025 году, а в Узбекистане Турция заняла позицию третьего по величине инвестора после Китая и России, имея более 2 тысяч предприятий (в том числе 438 совместных).

Турецкий бизнес постепенно переходит от операций с небольшими предприятиями к реализации масштабных инфраструктурных проектов в строительстве, телекоммуникациях, текстильной и агропромышленной отраслях. В рамках ОТГ утверждены такие ключевые документы, как "Стратегия-2026" и "Стратегия-2040", предусматривающие создание общего экономического пространства, включая единую энергосистему и региональный банк развития. Инициатива Узбекистана по расширению деятельности Тюркского инвестиционного фонда и принятию "Дорожной карты ОТГ по искусственному интеллекту и креативной экономике" указывает на переход к высокотехнологичной повестке сотрудничества.

Энергетическая взаимодополняемость: от углеводородов к "зеленой" трансформации

Центральная Азия обладает значительными запасами углеводородов. Казахстан располагает 30 миллиардами баррелей нефти, Туркменистан занимает пятое место в мире по запасам газа, Узбекистан имеет крупные неразработанные месторождения. Тем временем, Турция, стремясь стать энергетическим хабом, предоставляет странам региона прямой доступ на европейский рынок в условиях его декарбонизации и снижения зависимости от российских поставок.

Трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД), изначально предназначенный для азербайджанской нефти, трансформировался в транскаспийский экспортный маршрут. По нему свою нефть поставляют, Казахстан – с 2008 года, Туркменистан – с 2010 года.

Одновременно ведутся переговоры об экспорте туркменского газа по Трансанатолийскому трубопроводу (ТАНАП) в контексте планов удвоения его пропускной способности с 16 до 32 млрд кубометров.

Вместе с тем, страны региона активно переходят к возобновляемым источникам энергии. В Узбекистане турецкий холдинг "Ченгиз" завершил строительство двух электростанций общей мощностью 460 МВт в Ташкентской и Сырдарьинской областях, продолжается возведение станции мощностью свыше 500 МВт в Джизакской области. Согласно оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан обладают огромным потенциалом не только для внутреннего производства "зеленой" энергии, но и для ее экспорта.

Кульминацией этого направления стал проект Транскаспийского коридора зеленой энергетики. Инициатива, разрабатываемая альянсом Green Corridor Alliance (совместное казахстанско-узбекско-азербайджанское предприятие) при финансировании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций соединит электросети Казахстана и Узбекистана с Азербайджаном через Каспийское море для последующего экспорта электроэнергии в Турцию и Европу. Соглашение о стратегическом партнерстве по этому проекту было подписано тремя странами на COP29 в Баку в 2024 году.

Средний коридор как артерия развития

Транскаспийский маршрут (Средний коридор) приобрел стратегическое значение как альтернативная сухопутная артерия, связывающая Китай с Европой через Центральную Азию, Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию. По прогнозам, к 2030 году объемы грузоперевозок по этому маршруту могут удвоиться, что усилит экономическую взаимозависимость участников и повысит их геостратегическую значимость.

Узбекистан всесторонне поддерживает укрепление Среднего коридора, рассматривая его как фактор устойчивого развития региональной экономики. Инфраструктурная взаимозависимость, формируемая этим проектом, создает долгосрочные стимулы для стабильности отношений между странами Центральной Азии, Южного Кавказа и Турцией, превращая транспортную кооперацию в инструмент укрепления региональной безопасности.

Культурно-гуманитарное измерение: основа устойчивого партнерства

Историко-культурные связи, уходящие корнями в общее тюркское наследие, остаются фундаментом современного партнерства. Стороны последовательно развивают образовательные программы в рамках концепции "Тюркского мира". В Центральной Азии действуют несколько университетов. В частности, в Узбекистане функционируют Международный университет тюркских государств, Турецкий университет экономики и технологий. Особое внимание уделяется вопросам увеличения количества стипендий для студентов из Узбекистана по приоритетным направлениям программы "Türkiye Bursları", а также разработке совместных стипендиальных программ. Такие обмены в сфере науки и культуры формируют устойчивые горизонтальные связи между народами Турции и стран Центральной Азии.

Важным элементом становится цифровая кооперация. Совместные проекты в области искусственного интеллекта, цифровизации государственного управления и развития креативных индустрий открывают новые горизонты для вовлечения в этот процесс. Расширение туристических потоков и медиа-обменов способствует формированию единого информационно-коммуникационного пространства, что особенно актуально в условиях глобальной информационной конкуренции.

В целом, партнерство Центральной Азии и Турции демонстрирует переход от ситуативного взаимодействия к системной модели сотрудничества, основанной на взаимодополняемости ресурсов, инфраструктур и стратегических интересов. Турция получает доступ к энергетическим ресурсам и транзитным маршрутам, укрепляя свой статус евразийского хаба, а страны Центральной Азии диверсифицируют внешнеполитические и экономические связи, повышая свою автономность и конкурентоспособность.

Перспективы партнерства определяются тремя ключевыми векторами: во-первых, углублением экономической интеграции через ОТГ и двусторонние соглашения; во-вторых, совместной реализацией трансграничных инфраструктурных проектов в энергетике и транспорте; в-третьих, развитием "зеленой" и цифровой повестки как основы устойчивого развития.

Таким образом, успешная реализация этих задач требует постоянного диалога, согласования нормативных баз и укрепления доверия между сторонами. Однако уже сегодня очевидно, что партнерство Центральной Азии и Турции формирует прочную платформу для региональной стабильности и совместного процветания в условиях многополярного мира".